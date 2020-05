“No perdamos de vista todo lo que se puede generar si no hacemos las cosas como hay que hacerlas”

El intendente de Tunuyán, Martín Aveiro, tras conocerse el decreto que habilita las reuniones familiares en Mendoza, compartió en sus redes sociales un vídeo para los tunuyaninos con un contundente mensaje.

La publicación comienza con un saludo cordial, poniendo en conocimiento la efectividad de este decreto en el Departamento, recordando los protocolos de higiene que se deben respetar para poder compartir un momento en familia. Pero hace hincapié en cumplir con dicho protocolo para evitar que el panorama se desborde y que en vez de disfrutar de esta oportunidad que se le brinda a los mendocinos, terminemos generando un efecto contrario.

Aveiro dijó: ”Quiero insistir en esto y les pido a todos los tunuyaninos, que tengamos bien en claro esta situación, se han aprobado estas reuniones familiares, creo que viene muy bien para las familias, para reencontrarnos con un ser querido que hace tiempo no veíamos. Pero no perdamos de vista lo otro, no perdamos de vista todo lo que podemos perder, no perdamos de vista todo lo que se puede generar si no hacemos las cosas como hay que hacerlas”

Además agregó: “Les pido con toda la fuerza y la energía que hay que ponerle todos los días a esto, justamente que tu esfuerzo de más de 60 días en aislamiento social, en cuarentena, no se pierdan, porque ha costado mucho, le has puesto mucho sacrificio, creo que hoy más que nunca tenemos que seguir trabajando en la prevención”