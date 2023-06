Aveiro: «Vengo soportando agravios de todo tipo por parte de la oposición»

Así lo expresó el intendente de Tunuyán.

En la mañana de este jueves, el intendente de Tunuyán, Martín Aveiro difundió un escrito en respuesta a una denuncia por parte del frente Cambia Mendoza en el departamento.

«Cansado de calumnias e injurias he decidido por primera vez expresarme públicamente y aclarar algunas situaciones», comienza el texto difundido.

En contexto, el hecho lo involucra junto al candidato Cristian Gottardini en una situación de intercambio de palabras ocurrido el pasado martes.

«Vengo soportando agravios de todo tipo por parte de la oposición a través de decenas de perfiles falsos, que cada día publican información falsa y dañina no solo de mi sino de mi familia, amigos y cualquier persona cercana que pueda generar reacciones negativas en las personas que leen», aseguró.

En ese sentido enfatizó, «como son datos falsos también son falsos los perfiles que los publican. Nunca jamás dieron la cara. Pero estas prácticas de la oposición claramente coinciden y son mucho más frecuentes desde la llegada de la familia Gottardini y Luis López al plano político».

También agregó, «resulta que ahora cansados de no lograr su cometido, el martes pasado durante el acto por el Día de la Bandera en Vista Flores ambos ediles, luego de llegar solos cuando el evento estaba finalizando, fueron a provocarme al sector donde servíamos bebidas calientes para los vecinos y participantes de las fuerzas. Precisamente Cristian Gottardini acompañado de López, se refirieron a mi madre de manera despectiva y violenta logrando mi inmediata e inevitable reacciones que nos llevó a una discusión, pero que de ninguna manera implicó amenaza alguna a su persona y/o familia, por suerte, desactivada por los presentes».

«Ahora veo como estos personajes hacen respectivas publicaciones desde sus cuentas partidarias adjudicándome la total culpa del suceso que presenciaron más de 100 personas», señaló sobre el contexto en el que se dio la discusión.

Sobre su tarea como jefe comunal, transitando los últimos meses de gestión, «saben todos que mi exposición como intendente ha sido siempre motivo de ataques y agresiones, incluso muchas veces en el plano privado. Pero jamás he tomado eso como personal y he mantenido mis sentimientos alejados del plano público para no afectar mi tarea como funcionario».

Para finalizar aseguró, «responderé a estas falsas denuncias con los medios necesarios para que de una vez por todas podamos convivir con tranquilidad atentos a las cosas importantes que el pueblo demande».