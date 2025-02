Mirá el vídeo.

Un impactante episodio atravesó un ciudadano venezolano residente en Punta Arenas, en el sur de Chile, el pasado fin de semana.

Un hombre de 24 años, que navegaba en kayak en el estrecho de Magallanes, en plena Patagonia, fue tragado por una ballena jorobada que rápidamente lo escupió. El hecho, que ocurrió el pasado sábado 8 de febrero, se ha difundido durante el miércoles en las redes sociales.

Todo sucedió cuando Dell Simancas, un ciudadano venezolano de 49 años, practicaba piragüismo junto a su hijo Adrián Simancas, de 24 años, en la bahía El Águila, en el sector sur de la ciudad de Punta Arenas, a 3.000 kilómetros al sur de Santiago de Chile. Dell, con su cámara en la mano, grabó cómo el animal atacó a su hijo, que desapareció de su vista. En unos segundos se vio cómo el joven reaparecía hacia la superficie sin ninguna lesión visible, para ser rápidamente auxiliado por su padre.

El afectado ha entregado algunos detalles sobre su accidentada travesía. “Quisimos atravesar remando la bahía El Águila, teníamos el tiempo a nuestro favor y estaba siendo eficiente la remada, pero de repente el clima se puso feo y ahí mi papá preparó la cámara”, dijó Adrián Simancas en una entrevista a CHV Noticias.

Simancas ha descrito cómo fue el impacto de la ballena y ha explicado que el chaleco salvavidas fue fundamental para poder salir a flote. “Ahí yo siento que algo me choca por atrás, pensé que era una ola, pero era demasiado fuerte y cuando volteo siento que hay algo carnoso que me roza la cara, que es como de color azul y blanco y que me llega desde arriba y en diagonal y me hunde. Pensé que había muerto, que algo me había comido, que me estaban atacando para devorarme y fueron tres segundos hasta que salí del agua” expresó.

https://x.com/i/status/1889816519804150012 Mirá el vídeo en X.

Mirá el vídeo desde YOUTUBE aquí https://youtu.be/O5nF3Sg3e4k

Tras lo vivido, padre e hijo afirman que seguirán explorando en futuras expediciones, aunque esta vez con mayor precaución y distancia. No se ingresaron denuncias ante la Gobernación Marítima de Magallanes.

La ballena jorobada es un cetáceo de gran tamaño, y las hembras son sensiblemente más grandes que los machos. Mientras que una hembra suele medir entre 12 y 14 metros con máximos de hasta 15 metros, los machos suelen encontrarse en el rango comprendido entre los 11 y los 13 metros. Se alimenta básicamente de krill, crustáceos planctónicos, peces y plancton.

El estrecho de Magallanes, en la Patagonia chilena, es uno de los principales atractivos turísticos de Punta Arenas, la capital de la región de Magallanes y de la Antártica Chilena. Sus aguas gélidas son un verdadero desafío para los navegantes o nadadores, quienes buscan cruzarlo de distintas maneras.