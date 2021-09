Habló el subdirector del Hospital Scaravelli.

Luego de los anuncios de la ministra de salud Ana María Nadal, sobre la eliminación de la obligatoriedad por el uso del barbijo al aire libre, comenzó el análisis de la situación sanitaria y los interrogantes al respecto.

Mientras CABA, Salta y Jujuy anunciaron que continuarán con la utilización obligatoria del tapabocas, provincias como Mendoza, aguarda el DNU para tomar una definición al respecto.

En el ámbito local, Canal 8 dialogó con doctor Mauro Acuña, subdirector del Hospital Scaravelli. Al respecto, brindó su punto de vista como profesional de la salud, “el barbijo va a ser el último elemento que vamos a dejar de usar. Brinda una protección óptima para combatir el virus. Habrá que utilizar el sentido común y si uno va solo por la calles uno puede al aire libre sacarse el barbijo. Pero si uno va a compartir con amigos o una reunión aunque sea al aire libre hay que usar el barbijo”.

Además declaró que si bien “hay situaciones especiales, donde uno puede sacarse el barbijo”, lo mejor será la precaución.

En relación a la situación sanitaria del nosocomio, Acuña dijo que “en el Scaravelli, estamos bien, tenemos muy poquitos casos. Estamos en una situación muy buena, beneficiosa”.

Aunque remarcó que “todavía es muy prematuro decir que la pandemia ha pasado, de a poco vamos haciendo modificaciones, aumentando la atención. El virus todavía está”.

Algunos vecinos del Valle de Uco, dialogaron con Canal 8 sobre la obligatoriedad del uso de barbijo, “esa definición me parece un poquito equivocada todavía, no estoy de acuerdo. Por lo menos, nos tenemos que cuidar un mes más. La gente no está a 10 metros en lugres libres, está cerca”.

Otro ciudadano expresó, “si la ministra de salud opina que eso está bien, me parece perfecto”.

Por otro lado, jóvenes declararon “si viene de arriba, no queda otra de aceptarlo. Ya estamos acostumbradas a usarlo de todas maneras”.