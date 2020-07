Así lo aseguró Mirta Casado, Presidenta de la Unión Vecinal.

A pesar de la pandemia la gran mayoría de los vecinos cumplen con pagar la cuota del suministro de agua potable en tiempo y forma.

«Cuando nosotros llegamos a la presidencia de la Unión Vecinal, teníamos un alto número de vecinos que no pagaban la mensualidad del servicio y por suerte hoy por hoy se puede decir que es la minoría la que no abona», aseguró Mirta Casado.

«La cuota de agua es mínima y no tiene comparación con otros servicios como gas, luz entre otros y para nosotros es fundamental que paguen porque por ese grupo menor que no paga no podemos hacer obras en el barrio».

«A la gente que no paga la verdad que no sé qué calificativo le podemos poner, es una cuota muy accesible y hemos puesto a disposición todos los medios de pago virtual y sin embargo no pagan».

«Además hemos dispuesto que todos aquellos vecinos que no tengan trabajo puedan presentar un recurso y nosotros así lo podemos eximir del pago de manera temporal, pero tampoco hemos recibido nada».

«Sabemos que desde el gobierno salió el decreto que por la pandemia no podemos cortar el servicio ahora, pero les avisamos que cuando todo vuelva a ser como antes vamos a proceder a los cortes correspondiente», finalizó Mirta Casado, Presidente de la Unión Vecinal del Barrio Scaravelli.