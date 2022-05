Tras la muerte del vicepresidente del Club La Arboleda, piden tomar conciencia.

El violento episodio que se desató tras un partido de fútbol en Tupungato, donde un hombre perdió la vida. La víctima, fue el vicepresidente del club La Arboleda, Vicente Gatica. Esto, encendió las alarmas en el Valle de Uco. No es la primera vez que las canchas y sus alrededores son escenarios de agresiones y extrema violencia entre simpatizantes, dirigentes y jugadores.

En varias oportunidades los clubes han elevado el pedido de seguridad para proteger la integridad física para todos los partícipes de los encuentros deportivos.

Desde la Liga de fútbol en Tunuyán, difundieron el pedido de «basta de violencia», acompañado de una reflexión para quienes asisten a las canchas del Valle de Uco. «Pensá en el hincha del otro equipo, con el que te unen miles de sensaciones. Te une la semana, porque trabajas con él, estudias con él, viajás con él, almorzas y cenas en los mismos lugares que él. Es parte de tus afectos. Todo sin operativos de seguridad ni pulmones que dividen hinchadas. Sólo te diferencian simples colores».

Y continúa, «hoy podemos ganar. Hoy podemos perder. Que pierda o que gane tu equipo. Es un partido. No hay nada en juego. Somos únicos e irrepetibles. Nuestra vida vale mucho más que cualquier rivalidad deportiva».

Otros clubes, como el Atlético y Social San José de Tupungato, también expresaron, «DIGAMOS NO A LA VIOLENCIA». En repudio a lo sucedido el fin de semana, «estas prácticas violentas no tienen que existir nunca más en las canchas! Hoy lamentamos esta pérdida por la inconsciencia de unos pocos, una familia destruida y una bronca que no va a parar».

Fotos cortesía «Dupla Ofensiva»