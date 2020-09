El ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, le contestó a Horacio Verbitsky luego de que el periodista asegurara que el funcionario «tiene problemas piscológicos«y cuestionara su accionar en el conflicto que desató el malestar policial.

Verbitsky había dicho sobre Berni «No podés estar todos los días en la tele y enterarte a la vez de lo que pasa en las comisarias; él tiene que ir a los lugares donde está la policía«,

«A Verbitsky ni siquiera lo leo porque me aburre mucho. Hacer un planteo de ese sentido es faltarme el respeto. A mí no me importa, porque viene de un sector al que no pertenezco. Es faltarle el respeto al gobernador de la provincia de Buenos Aires«, dijo Berni.