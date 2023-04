Berni dijo que el ataque que sufrió fue «una emboscada»

Fue agredido por manifestantes.

Sergio Berni, ministro de Seguridad bonaerense, se refirió a la agresión que sufrió ayer en una protesta de colectiveros que se desarrollaba en cercanías a La Matanza por la muerte de un trabajador. El funcionario calificó el ataque como una “emboscada” y afirmó que había “gente que venía a provocar”.

Manifestó sentir “dolor en el alma” por el crimen del colectivero Daniel Barrientos, quien fue asesinado este lunes en la madrugada en Virrey del Pino. Consideró que “fue fusilado” y “brutalmente ejecutado”, admitiendo que fue “llamativa” su muerte.

“Lo de hoy (por este lunes) es muy llamativo. Nadie roba con dos vehículos de apoyo, con armamento que no es habitual, que tiene munición carísima. No es un simple robo. Estas situaciones pasan cuando la víctima se defiende, pero acá no hubo plata, no hubo nada, se llevaron solamente una cartera y desde el estribo ejecutaron a un trabajador”.

Cuestionó a la exministra de Seguridad nacional Patricia Bullrich, a quien nunca vio “en un conflicto” y destacó que estos temas “no se arreglan desde un escritorio”. En esa línea, también criticó al extitular de la Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Cristian Ritondo, quien se había “comprometido” a poner cámaras en los colectivos y “nada de eso sucedió”.

Respecto a los hechos de este lunes, Berni narró que cuando llegó al lugar de la protesta, en General Paz y Juan Manuel de Rosas, le dijeron “esto es una emboscada, andate”. “Cuando vi las caras me di cuenta que había gente que venía a provocar; cuando hice 100 metros sabía que esto iba a terminar así”, añadió.