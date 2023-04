 Berni tras el ataque: “Cómo voy a renunciar”

Fue agredido y recibió golpes.

El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, contó que recibió «muchos golpes» durante la manifestación de los compañeros del colectivero asesinado en La Matanza, negó su renuncia y dijo que su intención no era irse del lugar. «Yo nunca huyo», afirmó.

«¿Cómo voy a renunciar? Lo que tengo que hacer es duplicar los esfuerzo. Para un soldado, hay dos cosas que no son opción: rendirse y escaparse. Esto no me asusta y no nos tiene que paralizar», sostuvo en una conferencia de prensa realizada en el ingreso del Hospital Churruca, adonde fue derivado tras la agresión que sufrió este lunes, y ante la consulta sobre una eventual salida del gobierno de Axel Kicillof.

La aclaración del funcionario se da en medio de las fuertes críticas por su gestión en área de seguridad. Los cuestionamientos se renovaron este lunes tras el crimen del chofer de la línea 620 que derivó en un paro del servicio en la zona oeste del conurbano y en la protesta en la cual fue agredido.

«Es un hecho trágico que nos duele a todos, más que los golpes que uno recibe, más allá de tener fractura de cráneo y hundimiento de la órbita. Ahora están viendo si tienen que operarme o no», describió sobre el episodio y adelantó que si bien se hicieron las actuaciones correspondientes, no denunciará a los agresores. «Yo siempre ando solo y nunca huyo del lugar. No lo voy a denunciar. Nada justifica la violencia recibida», dijo.

En tanto, Berni remarcó que no quería «entrar en ninguna discusión» respecto de la actuación de la fuerza de seguridad porteña – que fue la encargada de sacarlo del lugar- porque «cumplió con un protocolo».

«La General Paz es jurisdicción de la Policía de la Ciudad. Yo jamás me hubiera ido, uno muere de pie pero nunca de rodillas. Son cuestiones que pasan todos los días. Así es el trabajo de un Ministro de Seguridad», enfatizó.

Frente a un panorama hostil, el funcionario aprovechó la ocasión para remarcar sus diferencias con el gobierno nacional y recordó que en más de una oportunidad reclamó la presencia de agentes federales en el territorio provincial.