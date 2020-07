Además, consideró que en la investigación debería no sólo analizarse «el instituto legal de la legítima defensa» sino «el del nexo de causalidad en el derecho penal, que es la relación que existe entre la causa y el efecto en lo que determina el hecho«.

En ese sentido, dijo que uno de los delincuentes que asaltaron al hombre fue encarcelado en 2018 por un hecho de robo agravado y que «hoy estaba en libertad»: «Me pregunto si no hay una responsabilidad compartida con aquellos integrantes de la Justicia que de manera deliberada soltaron a un delincuente que tendría que estar cumpliendo una condena», siguió.

Si bien dijo que él no es «quién para decir si Ríos actuó o no en legítima defensa», sostuvo que «no puede ser que una persona que se fue a descansar termine en la cárcel y los que tendrían que estar en la cárcel estén en libertad«.

«Yo sé que para muchos esto es una pelea que ya está perdida, yo no me doy por vencido, creo que en la vida no hay que hacer lo que se puede sino lo que se debe, y lo que se debe es que los delincuentes estén presos y que la gente como Ríos esté en libertad, en su casa, trabajando y generando producción para un país que tiene que ser grande», dijo.

En tanto, respecto a los asaltantes, comentó que en el lugar se encontró «un carnet de Quilmes«, que «dos de ellos son integrantes de la villa La Vera«, una de las facciones de la barra brava de ese club, y que «todos los elementos que se secuestraron le darán la posibilidad al fiscal de investigar las relaciones y los nexos que tiene cada uno de los participantes, si es que existen, con el mundo de la política».