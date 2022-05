El paquete incluye 25.000 proyectiles, radares, equipo de interferencia electrónica y piezas de repuesto.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció que darán ayuda militar adicional por valor de 150 millones de dólares a Ucrania para luchar contra la invasión rusa.

«Anuncio otro paquete de asistencia de seguridad que proporcionará municiones de artillería, radares y otros equipos adicionales a Ucrania», dijo Biden, y advirtió que los fondos estaban a punto de agotarse, por lo que instó al Congreso a autorizar más.Según un alto funcionario estadounidense, el paquete incluye 25.000 proyectiles de artillería de 155 mm, radares de contraartillería utilizados para detectar la fuente del fuego enemigo, equipo de interferencia electrónica y piezas de repuesto, informó la agencia de noticias AFP.

Las municiones de artillería parecen estar destinadas a los obuses estadounidenses suministrados recientemente.

La gestión del demócrata Biden ya había enviado a Ucrania armamento por valor de más de 3.400 millones de dólares, desde artillería pesada hasta misiles antiaéreos Stinger y drones.

El nuevo paquete significa que los restantes 250 millones de dólares disponibles de fondos previamente autorizados para Ucrania casi se habrán agotado.

Biden está presionando al Congreso para que autorice un enorme paquete de 33.000 millones de dólares para Ucrania, que incluiría 20.000 millones en asistencia militar y duraría cinco meses.

Biden y el resto de los líderes del G7, más el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, se reunirán virtualmente el domingo para discutir el apoyo occidental al país en su lucha contra la invasión ordenada por el presidente Vladimir Putin.

Previamente, el Departamento de Defensa de Estados Unidos negó haber compartido con el Gobierno ucraniano los datos de la localización del buque militar ruso Moskva en el mar Negro, que se hundió a mediados de abril tras un incendio y la detonación de municiones.

«Los ucranianos tienen capacidad propia de inteligencia para seguir y poner en la mira a los buques de Rusia», indicó el portavoz del Pentágono, John Kirby, reportó la agencia de noticias rusa Sputnik.

Fue luego de que el canal televisivo CNN había develado que los estadounidenses entregaron a los militares ucranianos información sobre la localización del buque.

El 13 de abril el crucero Moskva sufrió un incendio por causas desconocidas, y el fuego provocó la detonación de municiones. La embarcación se hundió por el fuerte oleaje cuando era remolcada a un puerto del mar Negro.

Ucrania aseguró que el naufragio se había debido a un ataque de sus fuerzas militares, pero el Kremlin sostiene la tesis del incendio accidental a bordo.

Además, Kirby negó que Estados Unidos le hubiera dado a Ucrania información de inteligencia para localizar y matar a generales rusos en el frente de batalla, saliendo al cruce de una información en ese sentido publicada por el diario The New York Times.

«Es exacto que Estados Unidos provee a Kiev elementos de inteligencia para ayudar a los ucranianos a defender su país, pero no entregamos información sobre la localización de altos mandos militares en el campo de batalla, ni participamos en decisiones sobre objetivos que toman los militares ucranianos», agregó el portavoz, citado por AFP.

The New York Times había afirmado el miércoles que la información entregada por Estados Unidos al ejército ucraniano permitió ubicar a «muchos» (alrededor de una docena) generales rusos en el frente, citando fuentes anónimas de los servicios de inteligencia estadounidense.

El Consejo de Seguridad Nacional Estadounidense (NSC) ya había calificado como «irresponsable» esa afirmación.

«Estados Unidos provee información sobre el campo de batalla para ayudar a los ucranianos a defender su país», había declarado a AFP Adrienne Watson, vocera del NSC, en un correo. «No proveemos inteligencia con intención de asesinar generales rusos», agregó.

Los esfuerzos de Washington en materia de inteligencia para ayudar a Ucrania en sus combates se han «concentrado», entre otras cosas, «en determinar la localización y otros detalles sobre los cuarteles generales móviles del ejército ruso, que se desplazan regularmente», escribió The New York TimesEl lunes último, el Pentágono dijo oficialmente que el jefe del Estado Mayor ruso, Valeri Guerasimov, visitó la línea del frente en la región esteña del Donbass durante «varios días» la semana pasada, lo que sugiere que los altos mandos militares rusos se están acercando a los combates. Pero el Pentágono no confirmó rumores de que Guerasimov esté herido.