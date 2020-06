Estaba internado por un cuadro de neumonía que se complicó en las últimas horas.

Hermes Binner, ex gobernador de Santa Fe y dirigente socialista, murió este viernes en la Clínica Primordial de la localidad de Casilda, ubicada en el sur de esa provincia, por un cuadro de neumonía aguda que empeoró en las últimas horas.

Su gestión provincial priorizó la salud pública. Fue el primer mandatario provincial proveniente del socialismo. Integró distintas alianzas de cuño progresista.

Según el último parte médico brindado por la institución en la que se encontraba alojado desde el domingo pasado, su estado de salud era “grave”, ya que presentaba “como complicación neumotórax espontáneo primario, que requirió la colocación de tubo de avenamiento pleural”.

El ex gobernador de Santa Fe fue internado el domingo último en este sanatorio de la localidad de Casilda por un cuadro de “neumonía aguda” y posteriormente se sometió a distintos hisopados que descartaron que el político tuviera coronavirus.

Según explicaron los medios locales, en un primer momento el dirigente socialista de 77 años fue internado en una habitación común y comenzó a evolucionar favorablemente, pero luego su situación fue empeorando y decidieron trasladarlo a terapia intensiva, donde su estado pasó a ser considerado “grave”.

Tras graduarse en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Rosario, comenzó su carrera profesional en diferentes centros de salud estatales, hasta que se convirtió en el director de los hospitales públicos de la provincia. Luego fue elegido para ser secretario de Salud de la Municipalidad de Rosario durante la gestión de otro socialista, Héctor Cavallero.

Fue concejal entre 1993 y 1995, pero en 1991 también había sido candidato a vicegobernador, secundando al fiscal Ricardo Molinas en la fórmula por el frente Honestidad, Trabajo y Eficiencia. Militó desde joven en distintas variantes del Partido Socialista y en 1972 fue uno de los que participaron de la refundación del Partido Socialista Popular, junto con Guillermo Estévez Boero.

Fue elegido intendente de la ciudad de Rosario en 1995, donde obtuvo su reelección en 1999, en una gestión recordada porque priorizó la descentralización y la atención primaria de la salud. En 2003 se presentó como candidato a gobernador de Santa Fe y, aunque fue el que obtuvo más votos, perdió la elección ante el peronista Jorge Obeid por la aplicación de la Ley de Lemas.

Dos años más tarde fue elegido diputado nacional por Santa Fe como candidato del Frente Progresista, Cívico y Social, coalición que integraron la UCR, el socialismo y el ARI, entre otros partidos. La posibilidad de llegar a la gobernación se produjo en 2007, cuando ganó las elecciones con el 48,60% de los votos como postulante de aquel frente político, secundado por la dirigente Griselda Tessio, y de esa forma el PJ dejó el poder luego de haber manejado la provincia durante 24 años. Fue, además, el primer dirigente socialista en llegar a un cargo de ese nivel.

Durante su gestión como gobernador priorizó la salud pública y avanzó con la descentralización del sector sanitario mediante la construcción de 60 centros de salud y tres hospitales de alta complejidad.

En 2011, fue el candidato presidencial del Frente Amplio Progresista, acompañado por Norma Morandini. En las elecciones primarias logró el 11% de los votos y en los comicios nacionales quedó en segundo lugar, con el 16,81% de los votos, detrás de Cristina Kirchner, que obtuvo el 54%. Aun así, fue el mayor porcentaje de votos que consiguió un socialista en elecciones presidenciales desde 1916.

En 2012 asumió la presidencia del Partido Socialista y un año más tarde fue candidato a diputado nacional por Santa Fe y alcanzó el 42% de los votos. Desde esa banca se convirtió en el titular del bloque del Frente Amplio Progresista en la Cámara de Diputados, de 15 legisladores.

Cuando se realizaron las elecciones de 2015, renunció a la candidatura presidencial tras la conformación de Cambiemos por parte de la UCR y del PRO. Binner prefirió privilegiar en Santa Fe al Frente Progresista Cívico y Social, lo que le permitió al socialista Miguel Lifschitz llegar a la gobernación, pero él no pudo ser elegido como senador nacional.

Ya alejado de su faceta política, el ex funcionario estaba internado desde diciembre pasado en el geriátrico Los Naranjos, ubicado en la misma localidad de Casilda, afectado por un cuadro de Alzheimer avanzado y complicaciones renales.

El 5 de junio último, el ex gobernador santafesino cumplió 77 años y el Partido Socialista organizó un “aplausazo digital” para homenajearlo sin romper los protocolos sanitarios previstos ante la pandemia del coronavirus. “No nos reconoce y me pone muy triste”, había dicho en ese entonces a la prensa local el ex ministro de Salud de Santa Fe durante su gestión, Miguel Ángel Cappiello.

“Hoy cumple años mi querido amigo y compañero Hermes Binner. Gracias por ser el impulsor de las grandes transformaciones en nuestra provincia. Gracias por la mejor salud pública. Gracias, una y mil veces. Y felicidades”, comentó, por su parte, el también ex mandatario provincial y referente del socialismo Antonio Bonfatti, a través de su cuenta de Twitter.

Por esa misma red social se comunicó Miguel Lifschitz, otro ex mandatario provincial, quien destacó que su compañero de partido “fue el primer gobernador socialista del país y el que inició la transformación de la provincia de Santa Fe”.

“Gracias Hermes Binner por cada hospital, escuela y obra. Hoy más que nunca tu legado se hace enorme. Feliz cumpleaños, compañero”, escribió el actual titular de la Cámara de Diputados provincial.