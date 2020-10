El grupo británico Queen lanzó el 31 de octubre de 1975 su canción «Rapsodia bohemia», una compleja composición de su líder Freddie Mercury que consagraría de manera definitiva a la banda y se establecería como su creación más famosa.

La canción iba a ser publicada en el disco «A Night at the Opera», que salió hacia fines de noviembre de ese mismo año y acabaría por ser considerado el más representativo de la agrupación, pero fue publicado antes en un simple con el tema «I´m in Love with My Car», del baterista Roger Taylor, como cara B.

A pesar de su extensión de casi seis minutos, la ausencia de estribillo y las partes bien disímiles que presentaba, la aparición de «Rapsodia bohemia» llamó la atención de la crítica y la audiencia, que de inmediato la convirtió en un clásico.