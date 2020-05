El Gobierno nacional oficializó hoy la prórroga del aislamiento social, preventivo y obligatorio hasta el 24 de mayo inclusive, que seguirá siendo estricta en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires y de avance a una nueva etapa de «reapertura progresiva» en el resto de país, por la pandemia de coronavirus.

En el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 459/2020, publicado hoy en el Boletín Oficial y firmado por el presidente Alberto Fernández y todo su Gabinete, se argumenta que las medidas de la cuarentena en las casas «siguen cumpliendo un rol de vital importancia para hacer frente a la epidemia y para mitigar el impacto sanitario del Covid-19«.

El DNU plantea los protocolos para la reapertura de actividades comerciales e industriales, que dependerá de la situación epidemiológica por el coronavirus, teniendo los mandatarios provinciales como base en todos los casos, para disponer las excepciones, que deberán tener en cuenta:

Que el tiempo de duplicación de casos confirmados de COVID-19 no sea inferior a QUINCE (15) días. No será necesario cumplimentar este requisito si, por la escasa o nula cantidad de casos, no puede realizarse el mencionado cálculo.

Que el sistema de salud cuente con capacidad suficiente y adecuada para dar respuesta a la potencial demanda sanitaria.

Que exista una evaluación positiva de las autoridades sanitarias respecto del riesgo socio-sanitario con relación a la densidad poblacional del área geográfica involucrada

Que la proporción de personas exceptuadas del “aislamiento social, preventivo y obligatorio”, no supere el 75% de la población total del Departamento o Partido, según corresponda.

Que el Departamento o Partido comprendido en la medida no esté definido por la autoridad sanitaria nacional como aquellos “con transmisión local o por conglomerado”

Cada excepción deberá ser comunicada al Ministerio de Salud de la Nación.

La norma establece, por otro lado, la continuidad de las siguientes prohibiciones en todo el país:

Dictado de clases presenciales en todos los niveles y todas las modalidades. Eventos públicos y privados: sociales, culturales, recreativos, deportivos, religiosos y de cualquier otra índole que implique la concurrencia de personas. Centros comerciales, cines, teatros, centros culturales, bibliotecas, museos, restaurantes, bares, gimnasios, clubes y cualquier espacio público o privado que implique la concurrencia de personas. Transporte público de pasajeros interurbano, interjurisdiccional e internacional, salvo para los casos previstos en el artículo 11 de este decreto (quedará reservado para las personas que deban desplazarse para realizar las actividades contempladas en el artículo 6° del Decreto N° 297/20; y en las Decisión Administrativas Nros. 429/20, 450/20, 468/20, 490/20, 524/20 y 703/20.). Actividades turísticas; apertura de parques, plazas o similares.

«han logrado contener el crecimiento exponencial de los casos y muertes por Covid-19 y han permitido que la población conozca las medidas sanitarias para prevenir contagios y que el sistema de salud se prepare para atender la potencial demanda«, se señaló en los fundamentos.

Además, da cuenta de «un comportamiento regional distinto al observado en las semanas anteriores» y señala que «la evolución de la pandemia en la mayoría de los países de la región ha evidenciado trayectorias mucho más severas«.

En nuestra provincia, el gobernador Rodolfo Suarez publicó ayer (ver nota) que prorrogaba 24 hs las condiciones de cuarentena hasta la publicación del DNU. Por esta razón, se espera que en las próximas horas se den a conocer las medidas dispuestas específicamente para Mendoza.