También resultó positivo Diosdado Cabello, el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente venezolana.

La presidenta de Bolivia, Jeanine Áñez, informó este jueves que se contagió de coronavirus, que entrará en cuarentena, pero que se siente bien y seguirá trabajando aislada, según un video difundo en sus redes sociales.

«Junto con todo mi equipo hemos estado trabajando por las familias bolivianas todo este tiempo y, dado que esta semana muchos de ellos dieron positivo para coronavirus, me hice la prueba y también he dado positiva«, contó la mandataria desde lo que parece ser su residencia.

Bolivia volvió hoy a registrar un récord diario de contagios por coronavirus que hizo subir esa cifra a casi 43.000, mientras la creciente saturación de centros de salud ante el aumento de casos preocupa a las autoridades.

El último reporte del Ministerio de Salud indica que ya son 42.984 los casos confirmados, tras nuevas 1.439 infecciones informadas hoy. En tanto, los fallecimientos llegan a 1.577 en la nación andina de cerca de once millones de habitantes.

Áñez asumió la Presidencia en noviembre pasado, en medio de un clima de violencia y protestas, tras ser elegida en una sesión del Senado sin quórum y de la renuncia y denuncia de golpe de Estado del ahora exmandatario Evo Morales.

La exsenadora prometió dirigir el Gobierno solo de manera temporal hasta convocar a nuevas elecciones, pero con la pandemia la fecha electoral se postergó hasta septiembre próximo, aunque Áñez continúa criticando el llamado a las urnas por considerar que la posibilidad de contagio es muy alta.

En Venezuela

El presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, anunció este 9 de julio a través de su cuenta en twitter que dio positivo a covid-19.

“Queridos compañeros y compañeras cumplo con informar que luego de realizarme las pruebas correspondientes he resultado positivo en covid 19, desde ya me encuentro aislado cumpliendo el tratamiento indicado, gracias por sus buenos deseos, con la moral en alto. ¡Nosotros Venceremos!”, escribió el considerado número 2 del chavismo.

Este miércoles 8 de julio no se transmitió su programa en VTV y en la misma red social Cabello había informado: «Queridos compañeros, queridas compañeras, debo informar que hoy no haremos su programa @ConElMazoDando, se los debo, desde ayer ando luchando con una fuerte alergia, los médicos y mi familia me han ordenado reposo, nos vemos la semana que viene, un abrazo. Nosotros Venceremos«.

Casi de manera simultánea a la aparición del tuit de Cabello, el presidente Nicolás Maduro también confirmó el contagio del constituyente Cabello. «Estoy seguro que nuestro santo José Gregorio Hernández te hará superar este trance«, agregó Maduro, quien aseguró que hay que cuidarse, «la pandemia no es mentira«, agregó en su mensaje a los venezolanos a través de una transmisión de VTV.