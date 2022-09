Aseguró que así lo hará si no es reelecto.

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, aseguró que de no ser reelecto el próximo 2 de octubre, día en que se celebrarán elecciones en su país, se retirará de la política. Lo dijo durante su participación en un podcast con comunicadores evangelistas, ante los cuales también dijo que se arrepintió de haberse burlado de las víctimas del coronavirus.

Por ahora, las encuestas dan ganador al exmandatario Luiz Inácio Lula da Silva, del hoy opositor Partido de los Trabajadores (PT), por lo que sus palabras con la promesa de entregar el poder, pueden entenderse como un intento por recuperarse en las encuestas.

«Si esa es la voluntad de Dios seguiré, pero si no es, pasaré la banda presidencial y me retiraré porque con mi edad no tengo más nada para hacer en la Tierra si termina mi paso por la política el 31 de diciembre. Tenemos los mismos valores, patria, familia, propiedad y libertad», dijo el jefe de Estado.

El mandatario también mostró arrepentimiento de algunas de sus declaraciones más polémicas durante la pandemia, como cuando dijo que no era «sepulturero» para ocuparse del tema o de la negociación para adquirir vacunas, siendo que Brasil es el segundo país en muertes después de Estados Unidos por Covid-19.

«Me sobrepasé. Perdí la línea, en eso me arrepiento. La cuestión del sepulturero la quitaría», dijo.