Apuntan a una reconocida prestadora del servicio en el Valle de Uco.

Tras efectuar los correspondientes pagos, se les suspendió el servicio, elevaron una nota para reclamar y hasta el momento no tiene respuestas.

Pablo Ruiz, perteneciente al cuerpo de Bomberos Voluntarios, dialogó con Canal 8 y manifestó, «presentamos una nota a CTC del Valle de Uco. Hace dos semanas nos han cortado el servicio de internes, que lo veníamos pagando como cualquier vecino del departamento».

Además aseguró, «yo llamé a la casa centra a San Rafael, y me dijeron que no tenia novedad de la nota y que no me convenía meterme en el DNU y que ellos podían hacerme una bonificación de $100. Estas grandes empresas que tiene sus oficinas muy lejos de donde estamos, no colaboran con un montón de gente que le está poniendo el pecho. Creo que tiene la obligación de prestar un servicio para todas aquellas asociaciones que las utilizan por un buen fin».

«Ya que no tenían ninguna consideración por el servicio que prestábamos, por los menos que se adjuntaran al DNU de Presidencia de la Nación», relacionado a la prohibición en la suspensión de servicio en el contexto de la pandemia.

Por otro lado manifestó, «hasta el momento no hemos tenido ninguna respuesta. Hace dos semanas y media nos han cortado el servicio». La importancia de contar con internet, según lo explicó Ruíz, «nosotros semanalmente tenemos que cargar todo lo que nosotros hacemos en una página, que va directamente al Ministerio de la Nación, hace dos semanas que no lo hacemos».

Debido a esta situación, «nos pueden suspender por incumplimiento, a ellos no les importa si está pago o no».

«Muchas veces el Gobierno nos exige la digitalización del sistema y muchas veces no nos dan las herramientas», agregó.

«La propuesta nuestra era armar como un aula virtual dentro del cuartel, ya que es un lugar seguro, estamos las 24 hs, la idea era brindar un servicio con el servicio que se nos brindaba a nosotros», pero hoy en día no podemos proyectar nada.