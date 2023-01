Omar Ramírez, 2do jefe del departamento de Bomberos Voluntarios de Tunuyán, dialogó con Canal 8, sobre un incendio que se produjo este domingo, en Tunuyán.

En horas de la medianoche de este domingo, se registró un incendio en el Barrio Urquiza. Ramírez comentó que «El hecho se produjo a las 00.40hs, se recibe un llamado que se estaba incendiando una vivienda, en el barrio Urquiza, conocido como “La Sidrera”, en calle Buenos Aires». «Se desplaza un camión de bomberos, solicitado por la policía departamental. En el lugar se constata el incendio declarado, y ocurrió en un garaje precario, con chapas» declaró.

Sobre los daños ocasionados explicó: «Las pérdidas fueron parciales, de maderas, chapas y otros materiales. No había ninguna persona afortunadamente en el lugar, y varios vecinos llegaron para ayudar a controlar el incendio».

Afortunadamente, no hubieron heridos, ni víctimas en el hecho. «El daño fue principalmente sobre los materiales del garaje, pero no se extendió ya que pudieron controlar y actuar a tiempo en el hecho. No hubo víctimas, ni heridos, solo daños materiales» aclaró el jefe de bomberos.