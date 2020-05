Dialogó con el móvil de Canal 8 Valle de Uco, el Oficial Principal de Bomberos Voluntarios de Tunuyán, Omar Ramírez; en tiempos en que es necesario comenzar a calefaccionar los hogares.

“Hoy amaneció muy frio. Llega los tiempos en que se va a empezar a ocupar todo lo que es calefacción en las casas. Volvemos a la leña, al gas natural o envasado, como cada año”, dijo Ramírez.

“En este sentido, las recomendaciones son siempre las mismas. Hay que hacer el mantenimiento de los calefactores, que debe hacerse una vez al año, por personal matriculado. Que el año pasado funciono el calefactor correctamente, no quiere decir que éste también. Antes de usarlo, deben controlarse.”

“Las pérdidas de gas suelen ser los fallos más comunes. No queremos que esto ocasione un incendio. Con los tiempos que tenemos, por favor, no queremos perder viviendas. La recomendación de Bomberos es la misma que la de Defensa Civil con quienes trabajamos en conjunto: Hay que hacer mantenimiento”

El Oficial Principal se refirió también a la calefacción mediante estufas de leña.

“La recomendación más importante en este caso, es tener las chimeneas en condiciones. Revisarlas. La mayoría de incendios que hemos tenido por esta causa, es que las chimeneas están muy sucias y se produce un incendio en la misma, que luego, continua en el techo de la vivienda”

Respecto de la leña que suele usarse, dijo que “habitualmente se usa cualquier tipo, pero hay que tener en cuenta que en una estufa del tipo hogar no debería usarse leña de finca, ya que esta esta tratada con químicos, que al ser quemados despiden los gases hacia el interior de la vivienda, y son aspirados por los habitantes”

“También hay que tener cuidado con los líquidos que se usan para encender los fuegos. Si se usa combustible el riesgo de explosión es muy grande”.

“Lo mismo ocurre con el tema de la ventilación. El monóxido de carbono es muy silencioso. El olfato no lo percibe y si no viene alguien de afuera, que se da cuenta; estando dentro de la vivienda no nos damos cuenta”, finalizó.