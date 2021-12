Investigan si el brote se originó por una pasajera proveniente de EEUU.

Córdoba confirmó un brote de la variante Ómicron en la capital. El aumento de casos se ha generado esta semana en el marco de las fiestas de egresados de cuatro colegios, en la ciudad de Córdoba, suma ya 110 contagios confirmados, casi seguramente con la variante Ómicron.

El ministro de Salud de esa Provincia, Diego Cardozo, confirmó que esperan que de positivo un número muy alto de las 800 personas aisladas y cuyos testeos tendrán resultados entre este miércoles y los próximos días.

“Sólo falta la certificación del Instituto Malbrán, pero hemos secuenciado en nuestro Laboratorio Central las muestras de los casos positivos y no son Delta, no son Manaos, no son Lambda. Las características del genoma nos permiten decir que son compatibles con la variante Ómicron. Desde el Malbrán nos anticiparon que, al igual que con los casos del brote en Colonia Caroya y en Jesús María, es casi seguro que se ratifique eso en sus pruebas”, señaló Cardozo.

La mayoría de los afectados cursa cuadros clínicos leves, pero en las últimas horas se complicó el cuadro de una joven de 23 años, con dos dosis de Sinopharm aplicadas, y que presenta problemas de saturación de oxígeno y cuya situación se evalúa para decidir si requiere o no internación. También se sigue la evolución de otros jóvenes contagiados.

Según la investigación epidemiológica, el caso índice de este brote sería el de una joven que regresó al país desde Estados Unidos y es hermana de uno de los alumnos que hacía su colación y egreso del secundario.