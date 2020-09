Así lo aseguraron desde la Sociedad Rural Valle de Uco.

A pocas semanas para comenzar con la cosecha del ajo 2020, desde la Sociedad Rural Valle de Uco, aseguraron que las expectativas respecto al precio del ajo para los productores locales son muy positivas.

“Creo que no va a tener una variación respecto al año pasado el precio por eso digo que las expectativas son buenas”, aseguró Mario Leiva, Presidente de la Sociedad Rural Valle de Uco.

Por otro lado también dijo: “Si bien esperamos eso, no nos tenemos que olvidar que estamos en un momento complicado en cuento a la economía del país y eso no es bueno para ningún sector y menos para el productivo”.

“Yo creo que si bien es importante saber y tener en cuenta si tiene valor o no, hoy el problema y grave pasa por otro lado y es que no hay gente para comenzar a trabajar ya que por la pandemia no pueden llegar los trabajadores temporales”.

“La provincia ya tiene un borrador preparado y los protocolos hechos pero es desde nación que tienen que habilitar y todavía no tenemos respuesta”.

“Estamos a días de comenzar a levantar las frutas y a más de un mes el ajo y los productores no tienen gente ya que en su mayoría son trabajadores temporales que llegan del Nortes del país y debido a la pandemia no están acá”.

Esperemos que desde nación puedan dar el permiso que solicitamos ya que de lo contrario todo será muy complicado y eso podría terminar en pérdidas considerables para los productores “, finalizó Mario Leiva, Presidente de la Sociedad Rural Valle de Uco.