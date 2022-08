Cuestionó el Gobierno porteño.

La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, lanzó duras críticas contra la forma en que la gestión de Horacio Rodríguez Larreta abordó las manifestaciones en Recoleta frente a la casa de Cristina Kirchner. Aseguró que el gobierno porteño se ve «débil» por las constantes protestas en la Ciudad y explicó su ausencia en la conferencia de prensa que dio Juntos por el Cambio, la cual buscaba mostrar al espacio unido.

«En la seguridad no podés tener miedo. Cuando tomás la decisión de poner la valla, la mantenés. Y no te corrés de ahí», afirmó al remarcar su postura como líder del ala más dura de Juntos por el Cambio.

La ex ministra de Seguridad de la Nación señaló que Juntos por el Cambio se ve «débil» porque la ciudad de Buenos Aires «siempre está con las calles tomadas» y aseguró: «Yo cuando puse vallas en el Puente Pueyrredón no me pasaron nunca».

La titular del PRO señaló que «lo que están poniendo en duda no es la valla, sino dónde está el gobierno. El gobierno está en el que mantiene el orden y vos no podés entregar ese orden», afirmó.