Así lo anunció.

En medio de la escalada de violencia narco en Rosario, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunció este sábado que todos aquellos hechos de violencia cometidos en el ámbito público de la ciudad serán denunciados como «actos de terrorismo», y consecuentemente los autores de estos delitos podran recibir condenas por el doble de la pena prevista por la Ley.

Mediante una carta dirigida al diario La Capital de Rosario, Bullrich advirtió: «Rosario sangra. Y no necesita un simple torniquete para mejorar. Necesita una cura definitiva. Por eso vamos a ir a fondo. Con firmeza, sin que nos tiemble el pulso».

En el escrito, además dio a conocer, «junto al señor gobernador -Maximiliano Pullaro- y a los jefes de las cinco fuerzas federales vamos a tomar las medidas necesarias para que todo hecho de violencia perpetrado en la vía pública o en el interior de lugares públicos sea inicialmente considerado como un intento de aterrorizar a la población o condicionar a las autoridades y, por tanto, se denunciará como un acto de terrorismo».

En cuanto a los asesinatos de los dos taxistas rosarinos y al ataque a balazos sufrido por el chofer de la línea K de trolebuses, la funcionaria manifestó estos hechos de violencia la motivaron a convocar «en forma urgente al Comité de Crisis».

Finalmente, aseguró: «El delito y el crimen organizado no descansan y no se dan por vencidos. Todo el país vio los terribles hechos acontecidos en los últimos días, y si no ponemos un freno urgente, la violencia va a seguir escalando».