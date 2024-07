El pequeño de 5 años lleva 26 días desaparecido.

El abogado Fernando Burlando declaró que Loan “va a aparecer y va a aparecer con vida” al llegar a la casa de los padres del menor.

“¿La hipótesis del accidente fue precisamente para desviar la atención, según la investigación más profunda, que puede tener connivencia política, judicial y policial, a nivel provincial?”, le preguntaron.

“Yo creo que sí. A ver, estábamos pensando, cuando veníamos para acá se nos da por razonar. Y siempre uno cuando quiere imponer la muerte de alguien, cuando quiere decir que una persona deja de vivir, es para que no lo busquen más, y es lo que no tenemos que hacer”, inició Burlando.

“A Loan tenemos que seguir buscándolo hasta que aparezca, o sea, va a aparecer y va a aparecer con vida. El tema es que si nos abrazamos a estas ideas de que él está muerto, no lo vamos a buscar más vivo, ¿está claro no?”, agregó el letrado.

“Está claro por qué es tan peligroso que vengan con estas locuras en un momento donde nadie entiende nada y hay una investigación que si bien tiene orientación respecto de quiénes son los responsables de la sustracción del menor, hay una gran desorientación respecto de dónde está Loan”, concluyó.

María Noguera, la mamá de Loan, realizó un dramático pedido dirigido “a los que lo tienen” para que le devuelvan a su hijo. En Mediodía Noticias mostraron el desgarrador mensaje que la mujer envió a los captores del menor.

“Mirá, nosotros no cambiamos nada, pero estamos desesperadamente que va a ser un mes, sí, va a ser un mes ya, pero no queremos que llegue al mes, no queremos que llegue el mes, que este por lo menos que corra un poquito más el relojito, que él aparezca total, aparezca rápido”, pidió María.