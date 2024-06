Los elementos serán sometidos a los análisis correspondientes.

Hoy se cumplen seis días de la desaparición de Loan Danilo Peña, el nene de 5 años que fue a buscar naranjas y nunca regresó, en la provincia de Corrientes. Pese al impresionante operativo que se desplegó en la zona, las autoridades no logran encontrarlo.

“Hasta ahora no hay nada concreto”, aseguró a un medio nacional el jefe de Relaciones Institucionales de la Policía de Corrientes, el comisario mayor Sergio Aguilar.

Sin embargo, siguen apareciendo pistas que podrían ser clave. Chiara, la Golden Retriever que está participando de la búsqueda, halló ayer una media que aparentemente tendría sangre. Todavía los investigadores deben determinar si pertenece o no al pequeño.

“No hay hipótesis hasta que -la media- sea analizada”, indicó a este medio Walter Adrián Maciel, el jefe de la comisaría de 9 de Julio, localidad del pequeño pueblo de Pareja Algarrobal, donde el pequeño desapareció.

Maciel adelantó que el operativo que se llevará adelante este miércoles “va a ser más grande” que los que se fueron realizando esta semana, ya que contará con la participación de efectivos de Salta y Mendoza que viajaron hasta la provincia, además de otros dos expertos en búsqueda.

Los autoridades son cuidadosas a la hora de brindar información sobre la causa para no entorpecer la investigación. Es por ello que el abogado de la familia de Loan, Roberto Méndez, contó que uno de los detenidos “aportó un dato que había pasado por alto”, pero no reveló cuál fue el testimonio durante la indagatoria.