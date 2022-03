Fue visto por última vez en la madrugada del domingo.

Sebastián tiene 27 años, vive en la zona del Puente del Río, salió a bailar el sábado y no regresó a su casa. Se dirigió hacia el centro de Tunuyán en bicicleta, la dejó en la casa de un amigo pero nunca la fue a buscar.

Adriana Bordón, madre de Sebastián dialogó con Canal 8, «él salió como a la 1 de la casa, se iba a bailar con una amiga. El no usa celular, pero siempre avisa donde está. Lo hemos buscado por todos lados», relató.

«Estuvo con una amiga, después se fue con otro grupo de amigos y no lo volvió a ver. Mi otro hijo se comunicó con todos sus amigos, preguntándole y hasta el momento no sabemos nada», agregó la mujer.

Algunos amigos declararon que lo vieron cerca de las 7hs. «A veces no volvía, pero siempre nos avisaba como estaba. Esta vez nada. No sabemos qué pensar, es muy raro que desaparezca», agregó Adriana.

Por su parte, una de las amigas que lo vio por última vez, declaró a 8 Digital, «me lo encontré en el boliche, me saqué una foto con él y la subí al estado, me quedé con él hasta las 3:15 y no lo vi más». Le había dicho que nos fuéramos a mi casa y me dijo que sí, pero después no lo vi de nuevo», agregó la joven.

Foto cortesía a 8 Digital.

Sebastián mide 1,60, tiene un tatuaje en el brazo izquierdo que dice «Noah», en el brazo derecho tiene una cruz. Al momento de su desaparición estaba vestido con pantalón marrón, remera blanca y zapatillas azules.

En esos momentos su familia se dirige a realizar la correspondiente denuncia para iniciar la búsqueda. Para brindar información puede comunicarse al número 2622 52-5635.