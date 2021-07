Continúa la búsqueda.

La nena de 5 años desapareció el 14 de junio pasado cuando jugaba con sus primos y su hermano en la puerta de la casa de una tía en San Luis. Hoy a las 17 se realizará una nueva marcha en la capital puntana.

Pese a la intensa búsqueda con operativos dentro y fuera de la provincia, ya ha pasado un mes desde que Guadalupe Lucero fue arrancada de la calle en la que jugaba con sus primos y su hermano, en la puerta de la casa de una tía, en el barrio 544 Viviendas de San Luis. Nada se sabe de la pequeña de 5 años desde el 14 de junio.

Llamados falsos, pistas, narcotráfico, trata de personas, secuestro extorsivo. Más de 240 allanamientos, rastrillajes, excavaciones, detenciones. Pero Guadalupe Lucero no aparece.

Para el abogado de la familia, las principales hipótesis que manejaban hasta el momento los investigadores, comienzan a desvanecerse. “Se debilita la hipótesis de trata de personas y secuestro extorsivo”, consideró Héctor Zabala. Además agregó, “el papá no puede quedarse quieto y sigue buscando a su hija con los recursos que tiene”, detalló ayer el letrado y añadió, “también prepara una nueva marcha para el miércoles, cuando se cumplirá un mes sin Guadalupe”.

Por su parte, la madre de la pequeña Yamila Cialone relató como vive los días sin Guadalupe. “Es horrible, tengo las fotos de Guada pegadas en mi pieza, donde ella se acuesta, para por lo menos tenerla presente en fotos. Me acuesto en mi cama y me falta mi hija. Me levanto y tengo que hacer el desayuno a mi hijo, y me falta hacerle la leche a ella”, dijo.

Continúa la búsqueda

El domingo pasado se realizaron un total de 10 allanamientos, 6 en la capital puntana, 3 en Buena Esperanza y 1 en Villa de la Quebrada, dando como resultado la detención de dos personas que fueron trasladadas a la Jefatura de Policía para “prestar declaración testimonial”. Mientras, se esperan los informes sobre imágenes satelitales y geolocalización solicitados por el juez Penal 2, Ariel Parrillis, que investiga la causa.

En tanto, el lunes, el jefe de Relaciones Policiales, Lucas Chacón, informó que los rastrillajes continuaron en la localidad de San Francisco del Monte de Oro, ubicada 100 kilómetros al norte de esta capital y en el barrio de la zona Sur donde desapareció la pequeña.