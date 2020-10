Esa fue alguna de las frases que el jefe de Gabinete del gobierno nacional utilizó para describir las movilizaciones que se dieron en todo el país. Apuntó a que las protestas contra el gobierno están vinculadas a un partido político que perdió las elecciones y «no representan la percepción de la ciudadanía».

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, se transformó en la primera voz oficial en analizar los alcances de la manifestación masiva contra el gobierno nacional realizada ayer en el Obelisco y en varias ciudades de todo el país.

En diálogo con radio Continental, el funcionario planteó: “Creemos en el derecho a manifestarse, es parte de la democracia, pero también es parte de la democracia aceptar la diversidad; estos argentinos y argentinas que se manifestaron ayer no son la gente, no son todos, no son el pueblo, no son la Argentina”.

Cuando le repreguntaron qué quiso decir con esa frase, Cafiero amplió: “Lo que quiero decir es que no es toda la gente”. Y desarrolló: “Muchas veces te dicen que la gente opina, la gente dice… acá hay un conjunto de argentinos y argentinas que se manifestaron, pero no son “los argentinos y las argentinas””.

“A veces cuando hay una manifestación se dice que habló el pueblo o que la gente salió a la calle… ¡No, pará! Es un conjunto de personas vinculado a un partido político que no acepta que perdió las elecciones», completó.

En tanto, el funcionario insistió con una idea expresada por el oficialismo sobre otras marchas: las manifestaciones provocan un aumento de casos de coronavirus en un momento complejo para varias provincias. Por eso -anticipó- desalentarán encuentros el próximo 17 de octubre -Día de la Lealtad peronista-. El gobierno tiene previsto organizar una suerte de banderazo virtual que contará con un discurso del presidente Alberto Fernández.