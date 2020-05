Cafiero anunció que se reunirá hoy en la Casa Rosada con la nueva titular de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), Fernanda Raverta y el gabinete económico para «darle continuidad al IFE para cubrir el mes de abril», con el fin de «abonarlo en mayo».

En declaraciones anoche a TN, Cafieron hablo tambien sobre si hay planeados nuevos cambios de funcionarios, y expresó: «No, vamos a seguir trabajando fuertemente, con el compromiso y prioridades que va marcando el Presidente; no existe ese análisis de que haga falta algún otro cambio en algún otro sector; se viene trabajando bien, se exige mucho y todos los ministerios están trabajando a destajo«.

Además, negó injerencia del Gobierno en las decisiones judiciales y reiteró que la administración de Fernández no pidió la liberación de ex funcionarios condenados por delitos de corrupción ni está de acuerdo con excarcelaciones y prisiones domiciliarias de acusados y sentenciados por delitos graves.

“Los jueces tienen que ser muy responsables con las decisiones que toman y si, se equivocan, tienen que responder por eso”

«El Gobierno no pidió la domiciliaria ni la libertad de nadie; ni de (el ex secretario de Transporte Ricardo) Jaime, ni de (el ex vicepresidente Amado) Boudou. Fueron recursos de las defensas y los que terminan definiendo son los jueces, no tenemos injerencia«, abundó.

«No intervenimos en causas judiciales, el Poder Ejecutivo no detiene, no mete preso ni libera a nadie. Este Poder Ejecutivo no hace indultos, confiamos en la responsabilidad del Poder Judicial y que tomen las acciones que consideren«, dijo, y advirtió que «si estas acciones son ilegitimas deberán cumplirse los mecanismos de sanciones».

El funcionario sostuvo que en el Gobierno tampoco ven «con buenos ojos las libertades o prisiones domiciliarias que se estaban dando» y resaltó que «el Poder Judicial tomó nota del disgusto que había y empezó a dictar normativas para regular lo que aparentemente había sido tratado con ligereza«.

Asimismo, repudió que «un sector de la oposición trató de vincular las decisiones judiciales con el Gobierno«, lo que calificó de «canallada y mezquindad» y una forma de «hacer politiquería con una vinculación totalmente falsa».

Sobre los cacerolazos de la semana última contra las prisiones domiciliarias recomendadas por el Poder Judicial para evitar el contagio de coronavirus, Cafiero sostuvo que «las protestas de la gente siempre ayudan» y «no hay que tenerle miedo a eso», al subrayar: «Cualquier espacio democrático como el nuestro está dispuesto a escuchar los reclamos».

Fuente: TN