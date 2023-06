Cambia Mendoza: los candidatos del oficialismo Cornejo y Casado emitieron su voto

Los precandidatos a la gobernación por el frente oficialista de Cambia Mendoza, Alfredo Cornejo y Hebe Casado votaron durante la mañana de este domingo.

Cornejo brindó declaraciones este domingo al concurrir a las urnas y expresó: “vemos expectativas positivas, ojalá participe mucha gente, tengamos una buena jornada” comentó el precandidato a gobernador. En cuanto a la campaña electoral expresó “ojalá sirva para elevar el nivel de debate público, para que haya propuestas, superando a los que proponen otras ofertas a la ciudadanía”.

“Lamentablemente, después de 20 años de populismo, mucha demagogia, se cae en lugares comunes, las pocas propuestas que hay, son cosas que no son fáciles de concretar, generan una expectativa que luego no se cumple. No es tan positivo” cuestionó Cornejo.

Y destacó la trayectoria de Cambia Mendoza en el gobierno actual “en el caso nuestro hemos tratado de ser muy cuidadosos, con la expectativa y la trayectoria que tenemos, podemos hablar con mayor concreción, y mayor seriedad”.