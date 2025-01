Hay modificaciones.

Los límites para extraer dinero en cajeros automáticos fueron ampliados en varias entidades.

Este ajuste responde a las necesidades crecientes de los usuarios y a la búsqueda de mayor comodidad en sus operaciones.

A pesar de que no existe una norma que obligue a todas las instituciones financieras a realizar este cambio, cada banco decidió incrementar sus topes según el comportamiento de sus clientes y sus propios criterios.

Entre los ajustes más relevantes, el Banco Nación elevó el monto máximo diario de extracción a $500.000. Desde la entidad aseguraron que esta medida tiene como objetivo brindar mayor comodidad y flexibilidad a sus usuarios.

El Banco Galicia permite extracciones de hasta $400.000 diarios en cajeros automáticos tradicionales. Sin embargo, los clientes que usen las Terminales de Autoservicio y activen el Token Galicia en la app podrán retirar hasta $1.000.000 diarios.

El Banco Santander, por su parte, ajustó los límites según el tipo de cuenta. Los clientes con tarjetas de débito estándar tienen un tope de extracción de $600.000 diarios, mientras que los titulares de cuentas Platinum y Black pueden retirar hasta $1.000.000 por día. Para las cuentas empresariales, como las PYMES, el límite se elevó a $2.500.000 diarios.

En medio de estos cambios, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) emitió una serie de recomendaciones para que las operaciones en cajeros sean más seguras y eficientes:

Costos por operar en cajeros de otro banco: Usar cajeros de una entidad diferente tiene un costo adicional, que varía según pertenezcan o no a la misma red.

Más que efectivo: Los cajeros automáticos también permiten consultar saldos, pagar servicios, realizar transferencias, entre otras operaciones.

Control de límites: Los topes diarios de extracción pueden modificarse según el tipo de cuenta y la política del banco.

Errores en las transacciones: Si el monto retirado no coincide con el comprobante, es fundamental contactar al banco emisor de inmediato.

Prevención de fraudes: Cambiá regularmente tu contraseña y evitá compartirla con terceros, incluso si ofrecen ayuda.

Cajeros seguros: No operes en cajeros que muestren mensajes o comportamientos inusuales, y recordá retirar tu tarjeta al finalizar.

Con estas actualizaciones, los bancos buscan adaptarse a un contexto económico donde la demanda de efectivo sigue creciendo.

La incorporación de herramientas digitales y la flexibilidad en las operaciones son claves para ofrecer una experiencia más cómoda y segura a los usuarios en todo el país.