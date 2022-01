Néstor comentó en primera persona como es trabajar arriba de una ambulancia en medio de una pandemia.

Desde el 30 de enero del 2020 (Momento donde la Organización Mundial de la Salud, declaró la pandemia) el mundo entero atraviesa una difícil situación sanitaria.

Pese a todo eso, muchos trabajos son esenciales y así como hemos destacado en reiteradas ocasiones el trabajo de enfermeros y médicos, no hay que olvidarnos de los camilleros, los que van arriba de una ambulancia y trasladan heridos sin saber si están o no infectados con el virus.

Néstor, es uno de ellos y como todos los profesionales de la salud, debe cumplir con su turno durante horas, con la diferencia de que su oficina es la ambulancia y el terreno donde se mueve es la calle, trasladando a los heridos.

«Desde que nos toca trabajar con esta pandemia nuestros cuidados son muy altos y ahora es mucho más porque esta variante es muy contagiosa», comentó Néstor, al Móvil de Canal 8.

«El trabajo nuestro es todos los días trasladar gente contagiada o no y eso nos implica trabajar con mucho cuidado a nosotros porque no sabes en que momento te podes agarrar el virus».

«Trabajamos con toda la protección en cada uno de los hechos que tenemos que actuar, por nuestro bien y el de nuestras familias porque después tenemos que volver a casa».

«Yo al momento de terminar mi turno, me saco toda la ropa dentro de una bolsa, me higienizo completo y recién entro a estar con mis familiares, todo esto lo hago a diario», concluyó Néstor.