A pesar de la reunión de ayer, los ánimos siguen caldeados entre los transportistas.

El ministro del Interior de la Nación, Eduardo «Wado» de Pedro, recibió ayer en la tarde en Casa Rosada al secretario adjunto de Camioneros, Pablo Moyano, para dialogar sobre los problemas que están teniendo los camioneros en el interior del país, con largas demoras en los controles sanitarios para ingresar a las ciudades.

«Ellos tienen que salir a trabajar a diario, muchas veces poniendo en juego su salud y la de sus familias, para garantizar que el resto de los argentinos pueda estar en su casa cuidándose«, resaltó el ministro, por lo que llamó a «valorar y respetar el esfuerzo» de esos trabajadores para «abastecer de alimentos y otros bienes esenciales a los argentinos».

«Hemos denunciado el maltrato que están recibiendo los choferes en las provincias de Jujuy, Salta y fundamentalmente Mendoza y San Luis«, explicó Moyano, asegurando que había «mucha calentura» entre los choferes.

Al término del encuentro, que se desarrolló durante una hora en el despacho del ministro del Interior, el referente de Camioneros denunció: «No puede un chofer estar 10 horas para llegar a la provincia y que después lo tengan 9 horas para hacer un testeo. Si pagás 1500 pesos te hacen el testeo en dos horas«.

«Es un despropósito. Le dijimos al ministro que no es casualidad que sean provincias que no responden al gobierno nacional. No sea cosa que ellos mismos quieran generar un conflicto para después echarles la culpa a los trabajadores o al Gobierno», advirtió Moyano, quien aseguró: «Vamos a llenar de denuncias a cada intendente y a cada gobernador que siga jodiendo a los trabajadores, todo tiene su límite«.

No obstante, Moyano agradeció la posibilidad del diálogo y planteó dificultades que registraron, como «demoras excesivas» en pasos interprovinciales que «complican el abastecimiento que con tanto esfuerzo realizan nuestros compañeros en todo el país». Tal vez el ejemplo más claro sea lo que ocurre entre las fronteras de Jujuy y Salta, donde ya denunciaron que a veces tienen que esperar más de ocho horas para realizar controles y poder seguir el viaje.

Ayer, se registró un corte de rutas en Gral. Alvear (Ver Nota). En tanto, en redes sociales los transportistas continúan convocando a parar.

Han decidido parar en las rutas de Uspallata, Desaguadero y General Alvear.

“Nos estamos convocando en Uspallata, Generla Alvear queríamos hacer llegar este mensaje. Hemos decidido entre todos parar sin sindicato”, dijo hoy a Cadena 3, uno de los representantes de los manifestantes.

