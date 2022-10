Siguen tensas las negociaciones.

En paritarias, las cámaras transportistas le propusieron a Pablo Moyano un aumento del 81%, pero desde el gremio Camioneros apuntan a aumentar el 131%. Hubo tensión en la segunda reunión de paritarias que pasó a un cuarto intermedio y va a reanudarse el miércoles de la próxima semana.

Según trascendió, Pablo Moyano le dijo a los empresarios «tomen, empiecen a llorar» alcanzándoles servilletas. Moyano ya había anticipado la semana pasada que iba a ir por un número superior al 100% para ganarle a la inflación.

La reunión duró media hora, Moyano repitió algunos de los argumentos que plantea públicamente desde el comienzo de las negociaciones.

Voceros confirmaron que no hubo acuerdo, «no se llegó a nada porque la patronal no vino con ninguna propuesta. Nosotros propusimos un 131% de paritarias. Las Cámaras tenían que venir esta semana a la reunión con un número ya establecido, pero no trajeron nada”.