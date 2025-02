A pocos días de comenzar el ciclo lectivo 2025, la Dirección General de Escuelas, atenta a la realización del ritual denominado Último Primer Día (UPD), ha desarrollado una campaña de concientización y una serie de recomendaciones. Por eso, a través de la Dirección de Acompañamiento Escolar (DAE), propone algunos consejos para abordar la rutina que los y las adolescentes de la provincia practican al comenzar el último año del nivel secundario.

El Último Primer Día es una celebración de estudiantes del último año de la secundaria que consiste en una vigilia antes del primer día de clases. Lamentablemente en los últimos años, se han dado casos, en donde los adolescentes convocan a una reunión o fiesta, bailan y consumen alcohol, pasan toda la noche allí y luego asisten al colegio a primera hora.

Mendoza, registró casos en donde los menores, porque muchos de ellos aún no cumplen los 18 años, llegaban bajo efectos de alcohol a la institución, causaban desorden y en muchos casos, luego se querían retirar sin autorización. Además, muchos padres no sabían de dicha reunión y lo que se realizaba en las horas previas a la asistencia a clases.

Frente a esto, se comenzó con una campaña de concientización hacia los estudiantes y sus familias.

El UPD es mucho más que una celebración. Es un momento simbólico, un pasaje a una nueva etapa: marca un hito psíquico, emocional y social en la vida de los adolescentes. “Por eso es muy importante convocar a docentes y familias a reflexionar sobre este momento, comprendiéndolo desde una perspectiva integral en la que están presentes todas las dimensiones de los adolescentes y, desde ese lugar, podamos estar junto a ellos de manera significativa en esta etapa que es única”, señaló Carina Gannam, directora de Acompañamiento Escolar.

“Desde la DAE proponemos entender este fenómeno no solo como un evento regular sino como una oportunidad muy importante para favorecer vínculos, fomentar la responsabilidad y construir un sentido de pertenencia saludable”, comentó Gannam.

Sobre la función de los adultos

“Es importante destacar el rol de los adultos. Entendemos que es acompañar, no prohibir. Prohibir no es la solución. En cambio, sí proponer un enfoque que priorice el diálogo, la confianza y el apoyo. Y, en este sentido, las familias y los docentes tienen un rol clave. Se trata de escuchar sin juzgar, conocer las expectativas y las emociones de los y las adolescentes frente al UPD, establecer límites acordando pautas que prioricen la seguridad y el bienestar integral. . La escuela, como espacio de contención y reflexión, no puede ignorar este fenómeno. Muy por el contrario: debe ser un espacio donde los jóvenes encuentren esta contención y esta guía”, reflexionó

La DAE invita a las familias y docentes a ser aliados en este proceso, entendiendo que el cuidado no es solo una responsabilidad individual sino colectiva y que, entre todos los actores, se puede transformar el UPD en una experiencia que celebre la vida, la amistad y el futuro de nuestros jóvenes”, completó.