Realizarán una cruzada solidaria el próximo 8 de diciembre.

Mariana Salinas fue víctima de tránsito, en la tragedia de San Carlos donde tres ciclistas perdieron la vida. Para recordarlas, amigos y familiares organizan una gran cruzada solidaria.

Vanina, una de las organizadoras, dialogó en el programa “Todos Arriba” de Canal 8, y al respecto comentó, “soy amiga y vecina de Mariana, era atleta de nuestro gimnasio. Ella era de juntar ropa, juguetes, era la primera que se movía de manera solidaria. Se nos ocurrió una cruzada solidaria, no es una maratón, no es una competencia, pero sí queremos recorrer el departamento con gente corriendo o en bici, recorriendo las calles y juntando juguetes para poner en pinos de navidad en la Noche Buena para los niños que no tengan la posibilidad de tener un regalo”, destacó la mujer.

De la gran acción que tendrá lugar la semana que viene, “va haber gente que va a ir corriendo desde San Carlos hasta Consulta, donde en cada plaza habrá puestos donde vamos a ir juntando las donaciones. Cuando nos den un regalo, nosotros vamos a dar golosinas”.

Por otro lado, detalló, “vamos a estar en la plaza de Chilecito, Eugenio Bustos, Pareditas, Villa San Carlos. Vamos a tratar de movilizarnos por todos lados consiguiendo juguetes. Va a ser el martes 8 a las 9 de la mañana. Esta campaña es en honor a las tres chicas. Si no pasamos por algún lado, nosotros podemos ir a buscar los regalos”.

“Se ha sumado gente de Tunuyán y queremos que se sume más gente para generar conciencia”, destacó Vanina.