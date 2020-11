Leonor María Ardiles, es una reconocida vecina de Tunuyán debido a la actividad que ha desarrollado a lo largo de su vida. Hoy, tras un accidente vial necesita la colaboración de la comunidad.

En diálogo con “Contacto Informativo”, la mujer relató, “era peluquera, estoy en silla de rueda y utilizo un andador. Solo puedo caminar unos pasos. A mi negocio lo cerré el 14 de agosto, no puedo hacer nada porque no puedo estar parada”.

En relación al suceso que la dejó en esa situación, detalló, “el 25 de noviembre del 2019 tuve un accidente vial, donde se me ocasiona una fractura de tibia y peroné, además un desplazamiento del hueso del tobillo, sumado a una fractura de la rodilla”.

“Dada las circunstancias conseguí recién un traumatólogo que me operara el 30 de enero en la Clínica Luján de Mendoza, posterior pasaron entre 15 a 20 días que me sacaron los puntos. Eso sería ya febrero, después me piden una radiografía para evaluar la prótesis que me habían puesto, y cuando me dan una rehabilitación, con la pandemia se me cortó todo el tratamiento”.

Así, “cuando de a poco se habilitan las áreas de la salud, vuelvo y por no poder rehabilitarme, mi hueso no sella. Ayer fui al médico, mi rodilla sigue estando quebrada. Ya ha pasado un año, y sigo igual. Tuve que cerrar mi negocio y hoy no tengo ingresos”, contó la mujer.

En relación a la continuidad de su tratamiento, “voy a operación por dos prótesis, ya que se me ha declarado una artrosis por no poder caminar. Hay riesgo, la actividad que hacía ya no podré hacerla”.

En un año complicado, Leonor ha estado acompañada de gran cantidad de gente, “de las clientas, gente que no es clienta. Gracias a ellos, yo vivo, como y tengo una medicación. Si no fuera por ellos, yo hoy no tendría nada. Este año no tengo nada que festejar, pero me faltan palabras para agradecer”.

La comunidad del Valle de Uco ha organizado diferentes acciones solidarias para ayudarla, “Una Mano para Leo”, es la campaña que llevan adelante hoy un grupo de vecinos. Se trata de la venta de un bono contribución para recaudar fondos destinados a su rehabilitación.

Los interesados en brindar ayuda, puede hacerlo comunicándose al 2622-231481.