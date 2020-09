Juan Marco de Angeli y su pequeño hijo Bautista, le ponen música a la cuarentena.

La dulce canción destinada a los abuelos, en tiempo de aislamiento a causa de la pandemia, fue difundida a través de las redes sociales y tiene como protagonista al pequeño Juan Bautista de Angeli de 5 años, quien junto a su papá Juan Marco interpretan “La Canción de los Abuelos”.

Los protagonistas estuvieron en diálogo con el programa “A Media Mañana” emitido por la señal de Canal 8. Allí, ambos dialogaron y explicaron el origen. Bautista, se presentó como un “fanático del rock”. “A mí me pidieron hacer algo infantil que tenga que ver con el tema Covid y esta canción es parte de un cuento. Eso se presentó en Cultura Mendoza. Cuenta la historia de un niño que no quería ir a la escuela y se quería quedar en la casa y se le cumple el sueño, hasta que empieza a extrañar a los amigos, la escuela y a los abuelos” dijo Juan Marcos.

En cuanto a la interpretación del pequeño, su papá comentó que “Con un amigo estábamos grabando otras cosas y estaba mi hijo con nosotros, se me ocurrió ponerle los auriculares para ver qué pasaba y resulta que en una sola toma salió la canción y empezó a tener la repercusión que tiene ahora”.

“Lo que tiene es muy nato, no trato de incentivarlo mucho. Desde muy chico se fanatizó con los instrumentos”, destacó. “La letra es creación mía, pero cobró una vida diferente cuando la interpretó Bauti. Hay un montón de temas que me inspira con todo lo que está pasando. Me empezaron a llegar mensajes de otras partes del mundo y eran abuelos que no se podían ver con sus nietos”, finalizó contando sobre una realidad a la que ambos pudieron ponerle letra y música.