Docentes marchan por las calles en un “Caravanazo”.

La medida se replica por segundo día consecutivo en Tunuyán y Tupungato, además hoy se suma San Carlos. Nuevamente un caravanazo fue la modalidad elegida por grupos de docentes independientes para demostrar su malestar respecto a la discusión de la Ley de Educación. Desde el SUTE manifestaron a este medio que apoyan la medida que tiene lugar en diferentes puntos del Valle de Uco.

Germán Reyes, Secretario General de SUTE Tupungato dialogó en Canal 8 respecto a la situación, “entendemos que la provincia de Mendoza necesita una nueva ley de educación, pero el borrador tiene muchas falencias que deja muchos baches y dejando incertidumbre. Venimos toda la semana con una discusión con todas las escuelas analizando y encontramos que este proyecto de ley no representa a la educación pública de Mendoza”, manifestó.

Por otra parte agregó, “este proyecto de ley no tiene ni siquiera la visión de pedagogos. La presentación la dio el gobernador y el director general de escuelas, pero nunca la hizo un pedagogo. Los trabajadores de la educación no sólo se oponen al proyecto de ley de educación sino que también debe hacerse en un tiempo prudencial y no en 20 o 30 días como lo quieren hacer, por eso esto ha llevado a que se hagan caravanazos en todos los departamentos de la provincia”, advirtió.

También, Silvana Blanco quien es la Secretaria General del SUTE Tunuyán, “la propuesta del sindicato es que el 29 o 30 se haga el caravanazo provincial, la idea es que se salga de todos los departamentos hacia la ciudad. Lo que decimos es que no es el momento de cambiar una ley de educación por el tema de la pandemia, ni el modo porque no se está teniendo en cuenta la voz de los trabajadores de la educación, entonces en estas condiciones creemos que el gobernador no está dando respuesta a todas las necesidades”.

Además apuntó que, “el gobernador debería tener en cuenta cómo vamos a volver a las escuelas, en qué condiciones y ahí empezar a ver que cambiar o formular una nueva ley de educación. Lo que queremos es pararla. Los artículos más preocupantes son los que hablan de la municipalización porque se verían perjudicados los CCT y las escuelas artísticas, además no sabemos si las municipalidades cuentan con los recursos”, agregó.

“No es el momento de cambiar una ley de educación, no en tiempos de pandemia”, manifestó. La Coordinadora general de Educación Superior, Emma Cunietti también dialogó al respecto en 101.9 «RADIOS DOS» (ver nota).