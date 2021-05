Continúa el conflicto por el cierre de las exportaciones.

El gobierno nacional, decretó el cierre de exportaciones de carne vacuna (China es el principal comprador), para de esta manera hacer que baje el precio en el mercado interno.

Esta medida ha provocado un fuerte enojo en el sector ya que no puede exportar la producción y le genera pérdidas millonarias.

Ante esta problemática de no poder sacar la producción al exterior, las grandes cadenas de ventas de carne vacuna, no venden tampoco novillos para el mercado interno y aseguraron que a partir de la próxima semana habrá desabastecimiento.

Por tal motivo, el Móvil de Canal 8, dialogó con Diego Manzano, propietario de un frigorífico que distribuye carne en todo el Valle de Uco.

“La carne que nosotros tenemos, la traemos de La Pampa, San Luis y por el momento tenemos abastecimiento y como viene la mano creo que acá no vamos a tener faltante”.

“Sé que el campo no quiere vender y espera tener una respuesta del presidente y mientras que eso no suceda los grandes exportadores que también venden al mercado interno no sacaran su producción”.

“Igual se entiende poco el motivo del no querer vender para el mercado interno, si lo que se exporta especialmente a China es Vaca y Toro y al mercado interno lo que se le entrega es novillo de primera calidad”.

Respecto a los precios “Acá seguimos manteniendo los precios de hace dos semanas atrás pero bueno veremos qué pasará en los próximos días, por el momento donde nosotros compramos nos respetan el precio acordado y seguimos igual”, finalizó Diego Manzano.