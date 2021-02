Se trata de Mariano Miranda.

«Carta abierta a Máximo Kirchner», es el escrito de un fiscal jujeño, Mariano Miranda, envió una carta en la que solicitó que le explique a los jujeños “el destino de 1.200 millones de pesos que faltan en 2.300 viviendas” y pidió que “vaya preparando las valijas” ya que “conoce de eso”. El escrito tuvo repercusión nacional en su momento.

El escrito data de algunos años, aunque volvió a tomar relevancia por las redes sociales.

Miranda, que en ese momento se desempañaba como fiscal independiente, dependiente del Ministerio Público o del Poder Judicial provincial. En sus funcionaes de asesorar legalmente al Poder Ejecutivo provincial, controlar la legalidad de los actos de la administración, ser parte en los procesos que impliquen intereses del Estado y judicializar medidas de la Nación, la Provincia o los Municipios que vayan en contra de la Constitución provincial.

El texto completo- «CARTA ABIERTA A MÁXIMO KIRCHNER»

«Le escribo esta carta abierta para responder a la pregunta sustancial que Usted hizo públicamente en Radio del Plata durante una entrevista: “¿Por qué está presa Milagro Sala?”. Como Fiscal de Estado de la Provincia de Jujuy me siento en la obligación de explicarle algunas cosas sobre Jujuy y los motivos y causas judiciales por las que está detenida Milagro Sala, quien reinaba en un estado paralelo en Jujuy. En relación a la provincia de la que Usted habla livianamente, me veo en la responsabilidad de contarle que durante la conducción del país del Proyecto Nacional y Popular, Milagro Amalia Ángela Sala recibía miles de millones de pesos del Gobierno Nacional, para que decidiera discrecionalmente el destino de esos recursos de todos los jujeños y argentinos, los que fueron utilizados para la construcción de una estructura mafiosa que sometió al pueblo de Jujuy en su conjunto. Ese dinero que debió llegar a la provincia para que el Estado resuelva las desigualdades que nunca fueron saldadas, fue desviado hacia una piquetera que armó una Organización Social que sirvió para extorsionar, amenazar, coaccionar y ejercer violencia sobre los que Ustedes, junto a Milagro Sala y Fellner decían cuidar y proteger, quitándoles la dignidad de lograr un techo propio con escritura sin tener que rendirle pleitesía a alguien que, repito, fue avalada por el Gobierno Nacional como la jefa de un Estado Paralelo. Le informo señor Diputado que: Milagro Sala está presa por “lesiones graves calificadas por el concurso premeditado de dos o más personas”, expediente N° 18487/16. Juez de Instrucción: Pablo Pullen Llermanos. Milagro Sala está presa por “encubrimiento por favorecimiento personal agravado por tratarse de un delito especialmente grave”, expediente N° 2990/12. Juez de Instrucción: Pablo Pullen Llermanos. Milagro Sala está presa por “asociación ilícita, fraude a la administración y extorsión”, expedientes N° 129652/16 y 131072/16. Jueces de Control: Gastón Mercau e Isidoro Cruz. Milagro Sala irá a juicio oral el día 29 de Abril próximo por “daño agravado en concurso real con amenazas”, expediente N° 74000120/11. Intervienen los jueces del Tribunal Oral Federal de Jujuy. Milagro Sala enfrentará juicio oral y público por “amenazas, dos hechos en concurso real”, expediente N° 86175/14. Juez de Control N° 2 Milagro Sala está imputada por “infracción a la ley 24.769 penal tributaria, enriquecimiento ilícito”, expediente N° 552/09. Juez Federal N° 1 Mariano Wenceslao Cardozo. Milagro Sala como jefa de la banda que lideraba y parte de la misma están detenidos por orden judicial, sin que se haya violentado ninguna garantía constitucional. Se trata de órdenes de detención absolutamente válidas que cumplen con la totalidad de las disposiciones legales, tal como surge de los fundamentos de las mismas, las que fueran confirmadas por la Cámara de Apelaciones y de Control. Milagro Sala sigue detenida por la naturaleza y gravedad de los hechos. La Cámara de Apelaciones entendió, que en caso de recaer condena, ésta será de cumplimiento efectivo, argumentando que la causa se encuentra en plena etapa de investigación y que aún restan medidas investigativas que cumplir, por lo que si Milagro Sala recobrara la libertad podría entorpecer su correcto desarrollo. En todas las causas por corrupción, imputaron a Milagro Sala por asociación ilícita, fraude al Estado y extorsión, por cuanto ella junto a otros dirigentes sociales pertenecientes a la Red de Organizaciones Sociales, formaron diferentes cooperativas para la construcción y mejoras de viviendas. Estas obras eran adjudicadas directamente a las cooperativas por Milagro Sala, las que eran cobradas y no ejecutadas. Surgiendo de las denuncias y declaraciones testimoniales que la totalidad del dinero obtenido era entregado a Milagro Sala en su domicilio. Este modus operandi era de carácter sistemático y reiterado en el tiempo, con la particularidad de haber sido organizado de manera conjunta con funcionarios de orden provincial y nacional, existiendo entre sus integrantes reciprocidad y uniformidad en el sentimiento de pertenencia a la organización delictiva. Insisto en explicarle que todas las medidas tomadas y la investigación, fueron y son realizadas por un Poder Independiente: el Poder Judicial, donde han intervenido hasta la fecha, al menos siete jueces provinciales y más de cuatro jueces de orden federal; y por lo menos cuatro fiscales provinciales y tres fiscales federales. Por todo esto, le digo respetuosamente: Vaya preparando las valijas, usted que conoce de eso, pero esta vez con ropa, para quedarse unos días en Jujuy y explicarle a los jujeños el destino que tuvieron los 1.200 millones de pesos que faltan en 2.300 viviendas que no fueron construidas y que le hubieran cambiado la vida a miles de familias que pertenecen a la parte de la sociedad que el proyecto del que Usted es hijo dilecto decía cuidar y proteger. Saludo a Ud. con atenta cordialidad».

– Dr. Mariano Gabriel Miranda Fiscal de Estado de la Provincia de Jujuy