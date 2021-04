Convocaron al paro utilizando como argumento la muerte de una docente que «no murió por covid».

La familia de una docente sanrafaelina apuntó al SUTE por usar como argumento el fallecimiento de una docente de primaria para convocar al paro. Señalando que no murió de coronavirus.

Pese al dolor por la pérdida de un ser querido, debieron salir a desmentir al gremio. Fue mediante una carta que la familia Farina manifestó que la docente de nivel primario «estaba exceptuada de la presencialidad por una patología de base». Por lo tanto, «trabajaba en forma virtual como tantos docentes de nuestro departamento».

Según el relato, la maestra, en efecto, se contagió de covid y el cuadro se complicó, al punto que debió ser internada en el hospital Schestakow en terapia intensiva. No obstante, «al momento de su muerte (ocurrida el viernes) era negativa para covid, por eso pudo ser despedida por sus familiares y amigos», aclara la carta.

Por este motivo, repudian que la figura de la maestra haya sido utilizada para convocar al paro del pasado lunes.

«Le pedimos al SUTE que no use el dolor de nuestra familia para hacer política barata», dice la carta, que le reclama también al gremio que no confunda a la sociedad con «datos falsos».

«Sean honestos y trabajen por los derechos de los docentes dejando de lado los intereses personales», señala el texto más adelante, que al final les pide a los dirigentes del SUTE honorabilidad «para ser creíbles».

El texto completo: