La justicia ya ha rechazado el pedido en dos oportunidades.

Este lunes, se realiza una nueva audiencia por el caso de Carlos Amieva. Los acusados por el brutal ataque del entrenador de vóley, Matías Sicre y su tío Diego Sicre, buscan el cese de la prisión preventiva.

Pese a que dos veces se ha negado el pedido, la justicia ha determinado que continúen alojados en el penal, rechazaron los planteos que se han realizado.

Federico Zeid Petkovic abogado querellante de la familia Amieva ya había explicado a Canal 8, «sostenemos que es un homicidio simple, por las pruebas que tenemos. Vamos a seguir sosteniendo esa postura».

Adriana Amieva, lo dio a conocer en sus redes sociales, junto a su descargo «no entienden cuando dos jueces le han dicho que NO! Tendrán cara para andar en la sociedad con tremendo crimen!!! Por Dios! No hay explicación no respiro… que excusas darán ahora? Cuáles serán sus fundamentos? Qué mentiras escucharemos esta vez? Mi hermano está muerto, no se puede defender y el manoseo me molesta muchooo! Basta, basta ya, no podemos vivir con esta inseguridad de que los larguen nuevamente a matar! Te quiero Carli, te defenderé hasta el final!! Cuidado pueblo, cuidado gente, cuidado a todos!!».