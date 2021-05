Se puede seguir en vivo.

En la tercera semana, del juicio por jurados por el crimen de la empresaria Norma Carleti, ocurrido el 5 de marzo en 2018 en su vivienda de Tunuyán, continúa y este martes se encuentra declarando Juan Carlos Guerrero, quien da su versión sobre lo ocurrido.

Para seguir el juicio en vivo, se puede ingresar al siguiente link https://www.youtube.com/watch?v=2PVzNfcZOyw

El juicio por el asesinato de la mujer inició el pasado 27 de abril. Por el caso, están siendo juzgados el ex marido de la víctima, Leonardo Hisa, sindicado como el autor intelectual del crimen, Juan Carlos Guerrero, quien habría encomendado el ataque a sus hijos Kevin y Alexis y estos últimos están acusados de ser los autores materiales del crimen.

“Esta es mi historia, desde el primer día desde que pasó esto hasta la fecha. Demoró mucho el juicio, hace tres años que estoy en la cárcel”, apuntó Guerrero. “He tenido una conducta muy buena, tengo 10. No he sido un cachivache adentro de la cárcel, no he tenido problema con nadie, la cárcel te enseña cómo manejarte afuera”.

El hombre, recordó el día que fue detenido, habló del polémico video que habría sido filmado dentro de la cárcel, en la celda de Kevin, “ese es el video que me complica a mí, el que me hace ir a la cárcel. “Empiezo a ver todo desde adentro, me detienen un viernes a las 7 cuando me estoy yendo a trabajar. Me llevan al hospital, me hacen el control médico y me llevan a la fiscalía”.

Dirigiéndose directamente al jurado, Guerrero manifestó, “solamente en ustedes confío y en los abogados que me acompañan”.