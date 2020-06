Con la firma de Marita Vergara, presidente de la UCR del departamento de Fray Mamerto Esquiú, la UCR público un comunicado en duros términos dirigido al presidente. Diario El Ancasti de Catamarca, reprodujo el mismo:

“Los argentinos y los catamarqueños hemos cumplido con nuestro deber, en estos ochenta días que llevamos de aislamiento social y preventivo o cuarentena dispuesto por el decreto presidencial de necesidad y urgencia. En líneas generales, salvo excepciones, hemos tenido un comportamiento casi ejemplar. Resignamos un sin número de derechos, libertades garantizadas por nuestra constitución, que nos asisten como ciudadanos en aras de preservar nuestra salud y la de todos. Pagamos un alto precio por esta decisión que acompañamos sin objeciones, no solo en términos económicos, sino sociales, familiares, de salud mental, cuyas nefastas consecuencias aún no mensuramos.

Enfrentaron al falso dilema de optar entre la salud o la economía, cuando ambas cuestiones no son incompatibles. Por todas estas consideraciones, desde el Comité de la UCR de Fray Mamerto Esquiú le solicitamos, con todo respeto por su investidura presidencial, «Quédese en casa Sr. Presidente”.

“Si usted nos quiere cuidar a los catamarqueños, quédese en casa”. Porque los presidentes no son inmunes al virus. (…) Responda a las invitaciones de quienes quieren ser «más papistas que el papa», dando el ejemplo, cumpliendo con las disposiciones del decreto de necesidad y urgencia que usted mismo firmó. Quédese en casa, la mujer del César, además de serlo, tiene que parecerlo. Usted debe predicar con el ejemplo porque ejerce la máxima magistratura de la Nación. No podemos caer en aquello de «haz lo que yo digo, mas no lo que yo hago», enviando un nefasto mensaje a una sociedad angustiada y con graves carencias económicas por toda esta situación de aislamiento, contraria a la naturaleza humana.

De todos modos, si es tan esencial su presencia en Catamarca, desde el comité de la UCR le sugerimos que se ajuste a todas las medidas y procedimientos contemplados por las disposiciones vigentes para quienes llegan de otras jurisdicciones (CABA, por ejemplo), usted tiene que someterse a una cuarentena obligatoria inmediatamente, aislado en algún centro asistencia que disponga el gobierno provincial, “por las dudas, vio”.

Por último, señor Presidente, con todo respeto por su investidura, queremos recordarle desde el comité de la UCR de FME lo que reza el art 16 de la C.N: «La nación argentina no admite prerrogativas de sangre, ni de nacimiento, no hay en ellas fueros personales, ni títulos de nobleza. Todos sus habitantes son iguales ante la ley». Y usted también, señor Presidente”

Finalmente, Alberto Fernández no visitó Catamarca el viernes. Tras su paso por La Rioja, suspendió su viaje a Catamarca tras confirmarse el resultado positivo de coronavirus del intendente bonaerense Martín Insaurralde, quien había estado días atrás junto al ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, integrante de la comitiva que acompañó al jefe de Estado.