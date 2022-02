Fue electa anoche tras la fiesta «Caminos que Unen».

María Celeste Bobadilla, la nueva reina departamental de Tunuyán y fue coronada en la noche del lunes en el Anfiteatro Municipal.

La joven fue la representante del Tiro Club Sportivo Tunuyán. Minutos después de recibir los atributos compartió unas palabras en diálogo con Canal 8, «tengo una sensación de felicidad, siento orgullo de poder llevar a nuestro Tunuyán a la fiesta nacional de la vendimia, de poder estar ahí representándolos».

Además, se dirigió a la comunidad, pidiendo «que me acompañen en todo lo que puedan, y que me apoyen y disfrutemos rodos juntos».

Sobre la noche especial, «realmente va a quedar en el recuerdo para siempre. Es impresionante ver a toda la gente que nos está apoyando después de una pandemia. Es algo inolvidable y me lo voy a llevar en mi corazón para siempre. Soy muy feliz».

María Emilia Córdoba.

Por su parte la reina de la Tonada, María Emilia Córdoba dijo, «no me lo esperaba, teniendo a once compañeras hermosas, Haber compartido con ellas fue lo más importante. Me llevo un pedacito de cada una de ellas. Todas son hermosas, todas teníamos las mismas posibilidades».

«Voy a representar a nuestro Festival Nacional de la Tonada de la mejor manera», agregó.