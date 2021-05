Lo anunciaron durante la mañana de este viernes.

La directora de Epidemiología del Ministerio de Salud, Andrea Falasch, confirmó durante la mañana de este viernes que en Mendoza, “ya podemos decir que hay transmisión comunitaria” de la variante de Manaos, aseguró a LV 10.

Al respecto, agregó, “cuando uno logra identificar estas variantes en personas que no han viajado, como es el caso de Alvear, donde algunas tuvieron contacto estrecho con estas personas que venían de Mar del Plata pero no del exterior, y otras no tuvieron contacto estrecho con ninguno de esos y, sin embargo, la tenían”.

También, manifestó que “el tema es si la transmisión comunitaria es preponderante o no, si circula solamente Manaos o tenemos algunas otras variantes que no son de interés”.

El primer departamento de Mendoza, en confirmar casos positivos de otra cepa de COVID-19 fue General Alverar. El pasado 21 de abril las autoridades confirmaron la detección de esta cepa en la provincia luego de que el instituto Malbrán confirmara que dos de las muestras analizadas correspondían a la variante de Manaos P1.