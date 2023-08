Cerraron los comicios: duros enfrentamientos por la falta de boletas de Milei en Mendoza

Cerró la elección y en Mendoza la participación fue baja. Según la Secretaría Electoral, votó el 70,1% de los empadronados. Es un nivel bajo para la media provincial. De todas maneras, la participación fue algo superior a las otras elecciones provinciales de este año. Se registraron distintas denuncias en las redes sociales, de algunos votantes por faltante de boletas de sus candidatos favoritos, como Javier Milei. En varios departamentos de Mendoza hubo enfrentamientos en algunas escuelas, por el robo de boletas del líder de La Libertad Avanza.

Las irregularidades ocurrieron en colegios de Las Heras, Guaymallén, San Rafael, Maipú y Godoy Cruz. Aún no hay denuncias en la Justicia Electoral. Un ejemplo de esta situación ocurrió en una escuela de Las Heras, y algunos votantes viralizaron los videos.

Además, indicaron que las autoridades electorales no brindaron respuestas ante la irregularidad. Incluso desde la Justicia Electoral confirmaron que están al tanto de los presuntos inconvenientes, pero aclararon que al menos hasta las 17 no existían denuncias al respecto.

Armando Magistretti, presidente del Partido Demócrata, sostuvo que hicieron un llamado de atención a la Justicia Electoral, pero todavía no formalizan la denuncia porque están esperando el resultado del escrutinio provisorio.

“La cantidad de denuncias está por arriba de la media”, agregó Magistretti. A la vez, también han registrado el daño en algunas escuelas.

En Godoy Cruz, los demócratas señalaron que ocurrió algo bastante particular: entre las 13.30 y las 14, recibieron alertas de que en al menos una decena de escuelas desparecieron todas las boletas de Milei de los cuartos oscuros. Por eso entienden que puede haber sido una trampa de algún partido rival para quitarle libertad a los vecinos de votar.

“No te toman las denuncias, dicen que votemos en blanco o elijamos algunos de las boletas presentes”, destaca un mensaje de Twitter. “Los fiscales se niegan a firmar las actas de que no hay boletas de Milei”, agregó otro.

Es un escándalo el intento de robo o destrucción de boletas nuestras a lo largo y a lo ancho del país. Impresionante nuestros fiscales defendiendo los votos. Todas las boletas donde sea clara la intención del votante son válidas. No importa si están rotas o no. No se dejen…

— La Libertad Avanza (@LLibertadAvanza) August 13, 2023