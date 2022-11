La Vicepresidenta denunció que los dirigentes de la central obrera “no parecían tan decididos de enfrentar” las política del gobierno del PRO.

Ante las expectativas de su reaparición de la vicepresidenta en una actividad masiva tras el atentado, al iniciar su discurso, la vicepresidenta afirmó que «después de algunas cosas no hay mejor lugar que estar junto a los trabajadores y trabajadoras».

Lo dijo en referencia al intento de magnicidio del que fue blanco, en el marco de un plenario de delegados de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), en la ciudad bonaerense de Pilar, tras las palabras de Abel Forlán, Secretario General de UOM.

«Voy a hacer lo que tenga que hacer para lograr que nuestro pueblo, nuestra sociedad pueda organizarse en un proyecto de país que vuelva a recuperar la ilusión, la fuerza y la alegría de nuestra gente», expresó y manifestó que «queremos un pueblo alegre».

Fernández de Kirchner también se refirió «al tema de precios y salarios», sobre lo que sostuvo «deben ser abordados desde los números concretos», y señaló que «la recuperación del salario tiene que ver con que vuelva a pagarse los salarios vinculados con la productividad». «Por eso estamos diciendo una suma fija para los trabajadores», expresó y aclaró que «esto no va en detrimento de las paritarias».

Por otra parte, se refirió al atentado perpetrado contra su vida el pasado 1 de septiembre al señalar que: «Yo estoy acá, es mi primera salida» y afirmó que «hoy se cumplen dos meses y tres días de eso que todos vieron por televisión, yo también lo vi por televisión».

«En estos dos meses y tres días lo que no podía sacarme de la cabeza, ni aún hoy, es qué hubiera pasado si hubiera gatillado, esa imagen para mis hijos y mis nietos», expresó.

«Esos indignados no estaban enojados con la política, estaban pagados para hacer eso», remarcó y pidió que «córtenla con los indignados en la República Argentina». En ese contexto, mencionó que la justicia «no va a investigar nada porque me quieren de acusada, no de víctima» y señaló que «son conclusiones que uno saca en estos dos meses».