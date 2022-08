La Vicepresidenta recibió a las organizaciones de derechos humanos en el Senado. Tras la visita de alto nivel, el expresidente se refirió a la represión de los activistas peronistas por parte de la policía de la ciudad en un pedido a Juntos por el Cambio.

«Todos los dirigentes de la oposición tienen derecho a querer ser candidato de esa fuerza política pero no lo hagan a costa de la vigencia de la democracia. Dejen de espiar, dejen de filmar manifestantes”.

Luego de que policías de la ciudad reprimieran a los cientos de activistas peronistas que hacían guardia en Recoleta, Cristina Kirchner habló sobre el cerco que el gobierno de la ciudad había levantado en las cuadras alrededor de su casa, reflejando que la intimidación policial era parte de una interna entre la oposición, «que miden a ver quién odia más al peronismo». En ese sentido, la vicepresidenta pidió que los dirigentes del PRO resuelvan su interna «de otra manera entre los halcones y las palomas pero no a costa del funcionamiento de la democracia”.

No fue el único mensaje fuerte que dejó la vicepresidenta a Juntos por el Cambio. «Traten de demostrar que son mejores uno, que la Presidenta del Pro es mejor que el Jefe de Gobierno es mejor que Macri, me parece bárbaro pero no a costa de la vida, de la sangre y la seguridad de los argentinos», añadió, al hacer referencia a los mensajes cruzados, tanto de Patricia Bullrich, como de Horacio Rodríguez Larreta y Elisa Carrió, por el operativo policial que hasta agredió a Máximo Kirchner, el sábado pasado, cuando intentó ingresar a la casa de su madre.

«Si al Jefe de Gobierno lo pinchan y le dicen que no tiene carácter y sale la otra a chicanearlo por televisión entonces manda camiones a mi casa. No sea ridículo Jefe de Gobierno, así no se demuestra la autoridad, créame. La autoridad no se demuestra con los débiles, se demuestra cuando se tiene autoridad con los poderosos. Lo demás es un ejercicio o simulación de autoridad. Se lo dice alguien que gobernó nuestro país ocho años y estuvo al lado de un hombre que fue tres veces gobernador, una vez intendente y una vez presidente así que realmente de ejercicio de la autoridad, no digo que tenga toda la experiencia, pero no es lo que está haciendo. Déjela que grite, que diga cualquier cosa. Tenemos que permitirnos disentir, estar en las antípodas pero lo único que no se puede perder es la racionalidad”, reflexionó Cristina Kirchner.

Tras la reunión con la vicepresidenta Cristina Kirchner, la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, afirmó que no se debe permitir que la «condenen» en el juicio conocido como «Vialidad» y aseveró que la justicia persigue a la titular del Senado por ser «mujer».

«No vamos a permitir que la condenen. La justicia que tenemos hay que cambiarla. Hay gente que está enquistada en algo del mal. Está probado», aseguró Carlotto en declaraciones a la prensa en la puerta de la Cámara alta luego de reunirse con Fernández de Kirchner en su despacho.

La titular de Abuelas agregó que «los que no quieren que tengamos un mejor país son los que provocan esta situación con una mujer que gobernó tantos años con tanto mérito».

«Hoy nos recibió. Habló muchísimo. Contó lo que pasa, por qué pasa, como habría que modificarlo y qué sentido tiene lo que le hacen. Ella dice que es porque es mujer», enumeró.

Para la defensora de los derechos humanos, «al fiscal (Diego Luciani) le pagan para que diga lo que dice y él lo hace y esta vez, porque es mujer y es una mujer muy valiosa».

«Tenemos que trabajar para que los que son muy, muy ricos no sean los que nos dominen. Necesitamos que todos coman todos los días», afirmó.

Estela de Carlotto calificó a la vicepresidenta «como una hija» y aseveró que «las mujeres que tenemos esta edad estuvimos mimándola».

Sobre la movilización del sábado pasado donde la policía local reprimió a militantes que iban a apoyar a a la expresidenta, añadió que «el pueblo está con ella» y enfatizó que «los jóvenes sobre todo, sin bandería, la apoyan y no levantan ningún estandarte para identificarse».

La titular de Abuelas cuestionó que «desde que este personaje de la justicia (por Luciani) la quiere condenar a doce años de prisión es como matarla en vida».